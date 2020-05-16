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NBA／在不考慮冠軍戒數量下 佛萊：詹皇是史上最佳

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
佛萊(左)與詹姆斯。 路透
佛萊(左)與詹姆斯。 路透

隨著「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》熱播下，外界也再度討論起誰是「史上最佳」球員，前騎士球員佛萊（Channing Frye）就認為在不考慮冠軍戒數量下，詹姆斯（LeBron James）是史上最佳球員，而非喬丹。

佛萊曾在節目上盛讚隊友「詹皇」是史上最佳球員，近日他又被問到此事，「我知道會有這個問題，我會說詹姆斯才是史上最佳。除非我們在討論的是羅素（Bill Russell），喬丹很棒，但如果你不考慮冠軍戒數量，詹姆斯的每個數據都佔居排行榜，雖然他冠軍數少，但卻事半功倍。」

喬丹曾兩度率領公牛隊打下三連霸，手握六枚冠軍戒的他也被不少人認為是史上最佳球員，不過也有另一派聲音認為詹姆斯才是史上最佳，儘管他只有三枚冠軍戒，但他曾九度率隊打進總冠軍賽，還曾摘下四次年度MVP、三次FMVP獎項。

佛萊還認為，若是將喬丹擺在當今的聯盟中，他無法像過去一樣統治當今時代，「喬丹的真正任務只有一個，那就是得分，他在這方面登峰造極，但我不覺得他當年帶領球隊的方式，在現在的NBA還能成功。」

「球員們會不想和他一起打球的，對吧？若是喬丹要適應現在的打法，你覺得他還能繳出場均50分的表現嗎？」佛萊認為，若在這個時代，每支球隊都會努力包夾喬丹，讓他無法順利出手。

喬丹 詹姆斯 羅素

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