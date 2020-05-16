NBA／成為聯盟首對父子檔 瑞佛斯：從未想過執教兒子

身為NBA史上第一對教練、球員父子檔，快艇隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日受訪時談到執教兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）的感想，坦言從未想過此事，只想著要如何成為一名父親。

瑞佛斯是在2013年起執掌快艇兵符，兒子小瑞佛斯則在2015年從黃蜂來到洛城，加入老爸領軍的球隊。

近日瑞佛斯父子檔受訪談到此事，瑞佛斯坦言從未想過能執教自己的兒子，「我始終想著是如何成為一名父親，是沃爾（Dave Wohl，快艇前總經理）一直在推動這件事，他已經推動三、四個月了。」

快艇成功促成父子檔合作，在NBA寫下首見紀錄，但瑞佛斯坦言當時並不知道他們是第一對父子檔組合，「我不知道以前有沒有發生過，事實上我一直以為卡爾（George Karl）曾執教過Coby，我以為這發生過很多次了。」

小瑞佛斯也表示，自己從未想過進入NBA後會為父親效力，「這太瘋狂了，我始終認為我們會互相競爭。」但有個主帥老爸，小瑞佛斯在快艇時還是會遇到一些排擠狀況。

「我不願意透露任何人的名字，在那支球隊中有些人，只要教練的兒子在更衣室中，情況就有所不同。」小瑞佛斯回憶在快艇的經歷時說道，「每當我進入更衣室或是去訓練時，我都不知道他們是否會對我公開的討論一些事情。」

不過也因為如此，小瑞佛斯與父親的關係更加緊密，瑞佛斯也有更多時間成為一名父親，工作結束後兩人有更多的父子時光，而非只是談論籃球。

小瑞佛斯說：「當你真正成為我的教練時，這很瘋狂，我們開始談論籃球以外的事，每天訓練時，你都是我的教練，雖然後來你不是我的教練了，但我認為這也改變了我們的關係。」