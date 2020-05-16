NBA／布萊恩事件驗屍報告出爐 駕駛無酒精、藥物反應

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在今年初搭乘私人直升機卻發生意外驟逝，消息震驚全世界，相隔近四個月後，洛杉磯郡的驗屍官公布驗屍報告，報告中指出，駕駛左巴揚（Ara Zobayan）的體內並未驗出任何酒精或藥物反應，聯邦當局仍在調查事故。

布萊恩與二女兒吉安娜（Gianna）在美國時間1月26日因直升機飛機失事驟逝，機上九人全數罹難。事發之後爆出駕駛左巴揚的公司未獲儀器飛行許可，且左巴揚2015年就有飛行違規紀錄，外界認為此事故可能屬於人為因素。

但經過近四個月後，洛杉磯郡的驗屍官公布驗屍報告，報告中寫道：「全部九名死者的死因都是鈍傷。」而報告中也提到，駕駛左巴揚體內並未被驗出有酒精或是藥物反應；而布萊恩的驗屍報告則顯示，體中只有一種治療注意力不足過動症和嗜睡症的藥物「Methylphenidate」。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也控告長期與布萊恩合作的左巴揚及其公司有疏失，包括並未正確評估天氣、沒能判定與自然障礙物間安全距離等。