MLB／太空人弊案要拍紀錄片 背後公司是詹姆斯開的

在新冠肺炎疫情爆發前，太空人作弊案是全美體壇的一大焦點，如今即將推出紀錄片影集，負責製作的公司也大有來頭，就是NBA球星詹姆斯（LeBron James）旗下的媒體公司「Uninterrupted」。

短影片串流平台Quibi今天宣布，暫名為「Sign Language」的紀錄片影集日將在日後推出，主要講述太空人爆發出弊案，在比賽中使用攝影機破解對手暗號，並用敲擊垃圾桶等方式，傳遞訊息給打者。

Uninterrupted在體育圈有不少人脈，在拍攝時能夠找到重量級球員或是記者，得以記錄下這起弊案影響的深遠程度，Quibi公司表示：「這部紀錄片會從棒球的角度，拓展到關於貪婪、欺騙、腐敗、體育精神以及社群媒體等層面。」

有重量級製片公司坐鎮，幕後團隊也找來不少大咖，導演為曾多次入圍艾美獎的納森（Julia Willoughby Nason）及佛斯特（Jenner Furst），曾執導知名紀錄片「Fyre Fraud」紀錄豪華音樂節的騙局，執行製作則是卡特（Maverick Carter），曾為詹姆斯製作「The Decision」。

這起弊案是在去年11月前太空人隊投手費爾斯（Mike Fiers）向媒體揭發，最終太空人隊被罰款500萬美元，總經理、總教練都被禁賽後遭開除，詹姆斯曾加入譴責行列，他說：「我知道我不是打棒球的，但我身處運動產業，如果有人對我作弊還拿到冠軍，一旦被發現，我一定會超級震怒。」