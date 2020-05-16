NBA／湖人將重啟訓練場館 美媒：採有限制開放

NBA在8日解除球隊開放訓練設施的禁令，各隊在未來兩周也將陸續讓球員回到訓練場館中，而身為新冠肺炎疫情重災區之一的加州雖未解除居家防疫禁令，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將在明天重新開放訓練場館。

NBA自三月中傳出有球員染疫的消息後，立即宣布無限期停賽，隨後也下令各隊關閉訓練場館，原本5月1日就要開放場館的措施，也因多方反彈延後一周才實施，在騎士隊重返訓練場館後，陸續也有拓荒者、金塊、公鹿、老鷹、溜馬、國王、暴龍、爵士和熱火等隊開放訓練場館。

目前加州疫情仍未解，重災區的洛杉磯只能分階段恢復活動，原本到本月15日的居家防疫的禁令也將延長三個月，儘管如此，查拉尼亞仍接獲消息人士透露，湖人將在當地時間本周六重新開放訓練場館。

「我被告知，在與洛杉磯郡政府部門和衛生單位官員進行溝通並得到許可後，湖人將在周六重新開放訓練場館。」查拉尼亞表示，雖然開放訓練場館，但湖人會以有限制的方式開放訓練場館，並非一周七天全面開放，也必須遵循NBA訂定出來的守則。

查拉尼亞說：「但對於詹姆斯（LeBron James）以及他所率領以爭冠為目標的湖人來說，開放訓練是邁向正常生活的一小步。」