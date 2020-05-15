NBA／喬丹嗆隊友有原則 巴克利：他會挑人

喬丹（Michael Jordan）因《最後之舞》收視開紅，讓他過往事蹟，像是對隊友態度強硬，陸續被挖出，不過喬丹不是毫無來由跟隊友吵架，巴克利（Charles Barkley） 就跳出來說，喬丹激人也是有原則的。

巴克利在美國時間週一受訪時表示：「他還是會挑人的，因為有些人是激不得的，對吧？喬丹很偉大，但有些人不吃他那套，他必須搞清楚可以對哪些人耍狠，而且對方會接受。對所有人大吼、出拳？不行的啦！有些人哀哀叫的。」

雖然現在充斥喬丹當初和誰衝突，又和誰打了一架的新聞，儘管過分強硬的行徑容易使人反感，但如巴克利所說，喬丹的做法正是在試探那些能夠承受斥責的球員，並嘗試讓這些人身理跟心理素質都可以有一定程度的提升。