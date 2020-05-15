籃球／亞瑟士籃球之星訓練營 邱大宗擔任總教練

亞瑟士籃球之星訓練營今年將邁入第四屆，並將由執教經驗豐富的「Coach邱」邱大宗擔任總教練，注入更多籃球實戰技巧與球場上進攻、防守正確觀念，帶給學員們更多元化的訓練內容。

第四屆亞瑟士籃球之星訓練營將於18日中午12點開放報名，上課時間為7月21日開始至8月15日止共計四個梯次，課程依年齡分級為「國小組」與「國中組」，每梯次限額60名學員，今年同樣延續往年傳統在周末時段加入「親子共學」課程，邀請家長與孩子們一起投入親子籃球運動。

亞瑟士籃球之星訓練營此次安排執教經驗豐富的邱大宗擔任總教練，除了指導個人基本動作到進階的攻防技巧之外，也特別著重團隊合作觀念，希望學員擁有紮實的基本動作訓練外，培養對的籃球觀念也是訓練營的教學重點。

而今年課程的另一重點則是團隊實戰，周末課程將規劃「亞瑟士之星對抗賽」，讓平日所學的籃球技巧與知識，在周末與隊友一同展現，現場將打造職業球賽氛圍，讓學員盡情發揮，為自己的暑假留下精采的回憶。