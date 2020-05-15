NBA／喬丹會動手揍隊友？普度證實：他打過我

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》中，談到了《喬丹法則（The Jordan Rules）》這本書，部分內容描述喬丹貶低和辱罵隊友的行徑。對此，近期又有隊友跳出來證實喬丹的強硬行為。

書中寫道有傳言喬丹曾動手打了公牛王朝當時的中鋒普度（Will Perdue），普度則是不避諱表示一切屬實，但其實自己覺得沒什麼大不了，因為球員之間的衝突在當時來說算是見怪不怪了。

普度說，「他確實有打過我，我們練習的時候強度就是這麼硬。不過那也不是個案，只是諸多衝突之一。只因為跟喬丹有關，且消息走漏，所以才會搞得看起來很嚴重。有趣的是，那場衝突發生之後，我們先分開一小段時間，接著又一起練球。這種事很常見啦，那個時候球隊就是這麼競爭。」