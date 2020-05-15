快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

NBA／喬丹會動手揍隊友？普度證實：他打過我

聯合新聞網 / 綜合報導
喬丹（左）態度嚴苛，曾因隊友表現不佳，把飛機餐沒收。 路透
喬丹（左）態度嚴苛，曾因隊友表現不佳，把飛機餐沒收。 路透

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》中，談到了《喬丹法則（The Jordan Rules）》這本書，部分內容描述喬丹貶低和辱罵隊友的行徑。對此，近期又有隊友跳出來證實喬丹的強硬行為。

書中寫道有傳言喬丹曾動手打了公牛王朝當時的中鋒普度（Will Perdue），普度則是不避諱表示一切屬實，但其實自己覺得沒什麼大不了，因為球員之間的衝突在當時來說算是見怪不怪了。

普度說，「他確實有打過我，我們練習的時候強度就是這麼硬。不過那也不是個案，只是諸多衝突之一。只因為跟喬丹有關，且消息走漏，所以才會搞得看起來很嚴重。有趣的是，那場衝突發生之後，我們先分開一小段時間，接著又一起練球。這種事很常見啦，那個時候球隊就是這麼競爭。」

紀錄片

相關新聞

NBA／林書豪憶湖人往事 布萊恩受傷仍練球還嗆隊友

現轉戰CBA的林書豪，NBA生涯期間曾和布萊恩（Kobe Bryant）於2014-15賽季搭擋過一年，近期上湖人後衛格林（Danny Green）的直播節目時回憶當初在湖人經歷，林書豪分享布萊恩曾在

NBA／喬丹會動手揍隊友？普度證實：他打過我

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》中，談到了《喬丹法則（The Jordan Rules）》這本書，部分內容描述喬丹貶低和辱罵隊友的行徑。對此，近期又有隊友跳出來證實喬

兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

隨著疫情停擺而遙遙無期的復賽之路，想起自從聯盟第一位被確診的球員，爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)開始，各家球團、整個聯盟高層不無對旗下球員、員工的檢測戰戰兢兢，後續對於市場經營、球團生計管理

邁向冠軍之路 塞爾蒂克更需要的是「時運」

公牛「最後一舞」紀錄片除了讓「籃球之神」喬丹更神，天下第二人皮彭、籃板王洛德曼、「禪師」傑克森和三角戰術無比「神化」之外，被喬丹踩在腳下英雄人物尼克中鋒尤英、爵士前鋒馬龍、太陽前鋒巴克利也都成為時代悲

NBA／減薪機制將啟動 詹皇、柯瑞等6人不受影響

受到新冠肺炎疫情影響，NBA自三月中旬起無限期停賽，對於停賽造成的經濟影響，聯盟日前也與球員工會達成協議，在美國時間5月...

籃球／亞瑟士籃球之星訓練營 邱大宗擔任總教練

亞瑟士籃球之星訓練營今年將邁入第四屆，並將由執教經驗豐富的「Coach邱」邱大宗擔任總教練，注入更多籃球實戰技巧與球場上...

NBA／喬丹追棒球夢成黑歷史 洛磯教頭反認為能上大聯盟

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）生涯期間曾短暫離開籃壇追逐棒球夢，可惜未果，也因此常被人拿出來譏嘲，但洛磯教頭認為喬丹有機會站上大聯盟。 喬丹1993年帶領公牛首度三連霸後短暫退

NBA／喬丹個性嘴上不饒人 連自家吉祥物也不放過

喬丹（Michael Jordan）不只場上球技了得，許多對手也說他垃圾話功力也罕逢敵手，事實上根據資深媒體人亞當迪（J.A. Adande）說法，喬丹嘴上不饒人程度就連自家球隊隊上吉祥物也不放過。

NBA／爆湯普森私下愛講垃圾話搞笑 布朗喊話要他快回電

雖然湯普森（Klay Thompson）在媒體面前總是寡言少話，勇士助教布朗（Mike Brown）卻爆料子弟兵私底下很愛說垃圾話，且個性幽默的他也很愛搞笑。 「湯普森是個性很特別的傢伙，是個很

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》持續熱播，林書豪也在IG分享了兩個與前老闆共事的趣事，...

NBA／不認同造神喬丹鬥志 大范甘迪強調贏球重點是天賦

《ESPN》紀錄片「最後之舞」再次推波助瀾之下，喬丹（Michael Jordan）神話般地位又被彰顯出來，但對於過度造神喬丹，特別是宣稱他的鬥志與求勝心是史上之最，也讓現任球評的大范甘迪（Stan

NBA／放話低位絕對打爆格林 歐尼爾也有信心守住柯瑞

歐尼爾（Shaquille O'Neal）之前在自家節目大膽宣稱，過去幾年的勇士若回到自己球員生涯所屬時代，只能在競爭激烈的西區排在第6或第7位，甚至可能季後賽席次不保，這樣一番話自然引來格林（Dra

熱門新聞

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

中職／全聯盟本季最快球速 黃恩賜156公里創個人新高

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

NBA／勇士網羅字母哥 美媒分析：柯瑞是重要原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。