NBA／林書豪憶湖人往事 布萊恩受傷仍練球還嗆隊友

現轉戰CBA的林書豪，NBA生涯期間曾和布萊恩（Kobe Bryant）於2014-15賽季搭擋過一年，近期上湖人後衛格林（Danny Green）的直播節目時回憶當初在湖人經歷，林書豪分享布萊恩曾在養傷階段出現在練習球場，但一出現就說狠話，把隊友嚇傻。

林書豪表示，布萊恩一如往常帶著冷酷表情出席練球，大家都很驚訝他會來，紛紛跟打招呼，還關心布萊恩怎麼會在養傷的時候來陪大家練球，其中當時也在湖人的布瑟（Carlos Boozer）還很熱情招呼：「嘿！Kobe！很開心能看到你！有夠久沒看到你了，你今天怎麼會來啊？」

殊不知布萊恩脫口，「沒啊，我只是來跟一些明天要被交易的人說掰掰而已。」

林書豪接著補充：「布萊恩說完這句話，就去記分板那邊坐著，跟教練說了幾句話，就走了。我還記得其中一個人當時說：『我整個沒動力練球了』。」

事實上，該賽季交易大限前，湖人沒有出清任何球員，由此可知布萊恩的「恐嚇」別有用心，或許是希望隊友能把皮繃緊、上緊發條。