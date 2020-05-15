NBA／喬丹追棒球夢成黑歷史 洛磯教頭反認為能上大聯盟

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）生涯期間曾短暫離開籃壇追逐棒球夢，可惜未果，也因此常被人拿出來譏嘲，但洛磯教頭認為喬丹有機會站上大聯盟。

喬丹1993年帶領公牛首度三連霸後短暫退休至大聯盟追夢，與白襪簽下一紙合約，在2A效力一陣子，留下.202/.289/.266的打擊三圍、0.555 OPS、17支二壘安打、三轟、30盜、51次保送、吞114K的紀錄。

光看數字想必不少人會認為喬丹浪費了2個NBA賽季，結果夢想是場空。不過洛磯總教練布萊克（Bud Black）挺欣賞喬丹的勇氣及毅力，還有他能在31歲棒球初登場階段繳出這樣的成績表示，「在沒有職業比賽經驗的情況下，就直闖2A，還打回50分打點，盜壘不少次。面對很多都是40人大名單，甚至是極具潛力的投手，還能有0.200的打擊率，已經很驚人了。」

布萊克接著補充：「如果他有在小聯盟打好打滿3年，我覺得他可以上大聯盟。雖然不知道他願意待多久，但如果他當初留下來，他個人的動力跟運動能力絕對能帶他到那裡。」