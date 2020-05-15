NBA／憶2016-17年球季 沃爾：大學後最開心的一季

頂著2010年的選秀狀元身分加入NBA，沃爾（John Wall）踏入職業殿堂已過了10個年頭，談到為巫師隊效力的這段時光，他表示2016-17年球季是大學後最開心的一個球季。

沃爾在2010年選秀會中被巫師選中，成為該年的選秀狀元。受到新冠肺炎疫情影響，NBA全面停賽，日前沃爾也和前隊友史密斯（Jason Smith）開啟直播，紀念他們在東區季後賽第二輪的第六戰驚險擊敗塞爾蒂克隊滿三周年。

「我已經來到華盛頓10年了。」沃爾在直播中表示，2016-17年球季是大學以來最開心的一季，「就像我之前說過的，來到這裡的前幾個賽季所經歷的一切，球隊中開始補進一些經驗豐富的老將，大家開始理解並接受自己的角色定位。我們就是打球，一起並肩作戰，這是我大學以來最開心的一季。」

在11年的職業生涯為六支球隊效力過的史密斯也認為，這是他參與過最好的球隊之一，「從上到下，每一個球員，每個人都有很多潛力，也有很多武器。」

沃爾接續說：「那支球隊真的充滿樂趣，有很棒的團隊情誼，當你回首過去時，你會希望那時的陣容能在保持一、兩年。」

當年巫師在例行賽取得49勝33負，在東區排名第四晉級季後賽，季後賽首輪以4：2擊敗老鷹隊，不過接下來與塞爾蒂克的「搶七」大戰中落敗，無緣東區決賽。