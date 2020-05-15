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NBA／勇士網羅字母哥 美媒分析：柯瑞是重要原因

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
安戴托昆波(左)會與柯瑞合作嗎？ 美聯社
安戴托昆波(左)會與柯瑞合作嗎？ 美聯社

公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）下季後將成非受限自由球員，對於他的動向外界都在關注，有美國媒體報導指出，若是「字母哥」考慮以自由球員身分加盟勇士隊，柯瑞（Stephen Curry）將是最重要的一個原因。

本季結束後，安戴托昆波可獲得公鹿提供的一紙五年約2.54億美元的超級頂薪合約，若是「字母哥」拒絕，可在明年夏天成為一名非受限自由球員，屆時將成為自由市場上最大咖球員，不少人認為勇士會是他的潛在下家。

根據《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，一些知情人士認為，柯瑞將成為安戴托昆波選擇考慮加盟勇士的最重要原因，因為眾所皆知，安戴托昆波與柯瑞私交不錯，他也曾多次在社交媒體上向柯瑞示好。

不過史萊特也分析勇士能得到安戴托昆波的機率不高，簽下他與杜蘭特（Kevin Durant）當時的情況完全不同，且就薪資上來看，在2021-22年球季，柯瑞合約是4578萬美元，湯普森（Klay Thompson）是3798萬，維金斯（Andrew Wiggins）是3157萬，格林2402萬，四人的薪資加總已約1.39億美元。

若是「字母哥」選擇不續約，他的合約起薪預計是3750萬美元，因此勇士無法直接簽下他，只能透過先簽後換方式進行，但不論是哪個方式，對勇士陣容都會是很大的變化；史萊特就認為，除非有奇蹟發生，否則勇士無法在2021年得到安戴托昆波。

勇士 安戴托昆波 柯瑞

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