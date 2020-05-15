NBA／沒新秀撞牆期 西蒙斯：賽布爾是最佳防守者之一

畢業於華盛頓大學的賽布爾（Matisse Thybulle），是一名出色的防守球員，他在去年選秀會中在第一輪第20順位被76人隊選中，儘管本季受到疫情打斷賽程，但他的表現仍受到肯定，西蒙斯（Ben Simmons）就誇讚他是聯盟最佳的防守球員之一。

塞布爾在大學時期就被認為是同齡中最佳防守球員之一，加入NBA後，儘管身為菜鳥，但仍讓外界看到他的潛力，「賽布爾本季的表現一直都很棒，他願意學習，所有人都可能會經歷的新秀撞牆期，但我卻沒看到他有碰到這情況。」身為2016年選秀狀元的西蒙斯說道。

西蒙斯繼續說：「我認為整體來說，他的表現一直很穩定，也進步很多。他的自信心一直在增強，在防守端，他的信心就擺在那裡，知道自己是聯盟最好的防守球員之一。」

本季賽布爾代表76人出賽57場，其中有13場先發上陣，場均上場時間19.5分鐘，繳出4.7分、1.5籃板、1.2助攻、1.4抄截，其中他共有80次抄截，在排行榜中排名並列第22，也是本季所有新秀中排名最佳的球員。