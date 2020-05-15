NBA／減薪機制將啟動 詹皇、柯瑞等6人不受影響

受到新冠肺炎疫情影響，NBA自三月中旬起無限期停賽，對於停賽造成的經濟影響，聯盟日前也與球員工會達成協議，在美國時間5月15日球員將首次被減薪25%，但本季收入排名前十的球員中有六人不受影響，包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等人。

NBA因疫情導致停賽，經過聯盟與球員工會幾次協商後，啟動新版勞資協議的不可抗力條款，明天起球員開始減薪25%，若是聯盟取消剩餘例行賽直接從季後賽打起，那球員的減薪幅度最多可達40%；但如果本季直接被取消，預估球員整體損失將達十億美元。

從明天起的這波減薪行動中，球員被扣的總金額可達3000多萬美元，不過本季收入排名前十的球員中有六人已拿到本季全額薪水，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、沃爾（John Wall）、葛里芬（Blake Griffin）、喬治（Paul George）等六人本季都不受到這波減薪影響，但這六人仍有可能在下一季遭到扣薪。

另外，哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和羅瑞（Kyle Lowry）將不會完全被扣除25%的薪水，因為他們在休賽期已提前拿到部分預付薪水。

最終若是賽季剩餘比賽全部順利恢復，球隊有義務將扣留的球員薪水還給球員，但若賽季遭到取消，球員則可能損失23%至26%的整體薪資，且減薪措施可能會延續到下一季的前四個發薪日，工會也已經通知球員，可能要等到6月15日前才知道是否復賽和取消幾場比賽。