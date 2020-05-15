NBA／自信勇士王朝仍未結束 柯瑞：核心一直都在

上季錯失三連霸的勇士隊，季後面臨陣容「大風吹」，加上「浪花兄弟」先後進入傷兵名單，本季戰績慘澹，早早確定無緣季後賽；儘管如此，「一哥」柯瑞（Stephen Curry）仍自信的認為勇士王朝還未結束，因為他和湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）等核心還在陣中。

近五年打下三冠的勇士，成功建立起勇士王朝，但上季與三連霸擦身後，先是面臨杜蘭特（Kevin Durant）出走，昔日奪冠班底李文斯頓（Shaun Livingston）和伊古達拉（Andre Iguodala）也相繼離隊，原本寄望柯瑞能帶領球隊，他卻僅打了四場比賽就面臨手部骨折的重傷害。

從昔日聯盟霸主淪為本季「爐主」，但柯瑞並未受到影響，他與曾效力過勇士一季的小歐尼爾（Jermaine O'Neal）一起直播時就自信地説：「對於我們來說，從長遠看，我知道我們還沒結束。」

「我、湯普森、格林，我們都知道我們還沒結束。」柯瑞繼續說，「我們的核心從一開始就一直在這裡，我們會竭盡所能，我們會有所不同，會有一個全新陣容。但我們的DNA，我們三個的化學反應，無論比賽如何，都會保持良好狀態。」