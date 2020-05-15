兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

隨著疫情停擺而遙遙無期的復賽之路，想起自從聯盟第一位被確診的球員，爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)開始，各家球團、整個聯盟高層不無對旗下球員、員工的檢測戰戰兢兢，後續對於市場經營、球團生計管理，復賽討論等等都傷透腦筋。

全聯盟的經濟損失難以估計，在疫情沒有獲得顯著控制前，本季要消化剩餘賽程看似難上加難，據傳聯盟已有準備新球季開打可能得被迫延期到明年初的打算。這也讓本季尋求MVP二連霸的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，很可能無法在本季公鹿戰績長紅的風光加持下，再次挑戰MVP殊榮。

安戴托昆波經歷去年的MVP球季的大爆發，本賽季更加成熟，帶領公鹿打出超過八成勝率，強悍戰績始終高居東區第一。 公鹿聯盟第一的團隊場均得分、籃板數據，排名第五的單場失分控制與第七的團隊助攻數，再再驗證無論是攻守兩端都可看出這支球隊整合得當的成效。

很難想像這支球隊核心是個年僅不過25歲的安戴托昆波，而他已經連續四年入選全明星賽，去年除了榮膺最有價值球員外，同時囊括年度第一隊和防守第一隊，然而如日中天的聲勢，與個人紀錄的延續，很可能因為這場全球性的世紀疫情而停擺。

兩位歐洲奇兵 成2013梯選秀會的瑰寶

回想當年在2013選秀，安戴托昆波是首輪第15順位，戈貝爾則是首輪第27順位中選，兩人進入聯盟中的成長速度皆超乎預期，甚至比多數樂透區新秀的發展還要順利，跌破各家球探眼鏡。

說起這一屆選秀最著名的就是，史上第一位被下放發展聯盟，新秀合約還沒走完就被買斷合約的水貨悲情狀元，騎士的班內特(Anthony Bennet)。整個樂透區當中至今，稱得上有星度的球員，僅不過榜眼歐拉迪波(Victor Oladipo)，其餘上得了檯面的球員皆屬功能性取向的作用。

除了歐拉迪波，放眼這屆選秀，曾入選過明星賽的就只有安戴托昆波、戈貝爾。安戴托昆波與戈貝爾來自希臘與法國，在選秀會前從沒在北美大陸留下有參考價值的比賽數據，以過往經驗來說，通常這會在球探心中的順位打個折扣抑或者疑問。

2013年NBA選秀前幾順位發展都不好，狀元班奈特只撐了4個球季就淪落發展聯盟，榜眼歐拉迪波在2019球季受傷後休息一年多，直到今年1月才重返溜馬，探花波特被巫師交易到公牛後也失去發展空間。 歐新社資料照片

畢竟有太多在歐陸戰場虎虎生風，來到NBA卻適應不良，早早無球可打，最後黯然回到歐洲的例子可循。兩人在當時選秀的評比，雖然靜態的身高、臂展等數據皆表現出色，但兩人身形都屬單薄，且球技粗糙，並沒有一個顯著特質強大到能夠來拉抬身價。這樣的選秀素材就是屬於高風險高報酬的投資，然而這兩人的進化幅度有目共睹。

防守端嚇阻性 戈貝爾媲美當年魔獸

戈貝爾的先天條件，以長人來說有著還不錯的移動速度，出色的防守意識與彈跳力，身體的對抗性也是一年比一年好。 雖然他在進攻端沒有甚麼拿手絕活，受惠於爵士優良的擋拆體系下，他也因此獲得不少接球得分的機會，場均拿下雙十數據來說，以他的能力是基本消費。

爵士中鋒戈貝爾目前最出名的事，就是他成為第一位被確診感染新冠肺炎的NBA球員。但事實上他在場上的防守能力一流，進攻也有很高的水準。 歐新社資料照片

戈貝爾雖然沒有歐陸長人優質的投籃能力，但他打破外界求於歐洲球員打法偏軟的印象，強悍的防守企圖心與對抗性，證明他在防守端的價值。連續三年的防守第一隊，連兩年最佳防守球員，他的守備範圍除了油漆區，同時在底線的關門防守、側翼的協防，或是擋拆防守交換的錯位防守，有他坐鎮的防守體系，影響一支球隊的運作甚多。

27歲的他以即將進入所謂的職業球員的黃金期，如果他的身體狀態將來不會因感染過肺炎而有所影響的話，那他應該還有好幾年的個人輝煌時光。

字母哥天空無極限 攻防兩端進化幅度驚人

先從身體上的變化就可看出字母哥致力於提升身體對抗性與厚度的努力，整整大不只一號的身材，光是站出來就氣勢十足，搭配他人高手長的優勢，一對一的防守下聯盟中幾乎沒人擋得住。

以球技層面來看，早期字母哥幾乎沒有甚麼投籃技能，就是靠著他的拚勁，不斷往籃下衝搶，尋求得分籃板進帳。雖然他有身高跟臂展，但初入聯盟的他實在太瘦，沒有甚麼對抗性可言，更別說在油漆區討到便宜，和現在如入無人之境的坦克切入相比，判若兩人。

字母哥在剛被公鹿選中時，曾榮獲希臘總理的召見，當時他只有18歲還是一臉稚嫩，而且身材略顯單薄。 歐新社資料照片

當時安戴托昆波這種素材，因為尷尬的定位，與沒有穩定的進攻技巧與投籃，最怕就是養成四不像的角色球員。但在鬼才教頭基德(Jason Kidd)刻意不設限他在場上的定位，還讓他磨練到控球技巧，雖然當時看不出日後將對字母哥造成甚麼影響，但他就像海綿般不斷吸收學習教練團所賦予的任務。對於他往後的持球推進、傳球視野，與解讀球賽的能力上有很大的幫助。

生涯第三年字母哥場均得分正式站上20大關，22.9分8.8籃板5.4助攻，他的卡位、協防，掌握籃板的能力，也隨著他的得分能力隨之大幅提升。公鹿常借用安戴托昆波來發動攻勢，用威脅性十足的突破，來吸引對手大量防守注意力，甚至祭出包夾伺候，這也讓他在居高臨下的視野中，能找到弱邊有空檔的隊友取分，他近兩季的場均助攻高達5.85次。

而原先不擅投籃的安戴托昆波為了開發新技能，大膽增加在外圍、三分線嘗試投籃的次數，雖然說命中率僅三成，但已不能完全放給他投。重要的是，這樣的訓練且應用在實戰中將能幫助他獲得更大個球場空間，便於逼出防守者，讓他有切入空間，也在半場系統戰中擴大了球隊的進攻圈，有助於活絡戰術運用，依舊無法跨越出三分球障礙的76人球星西門斯(Ben Simmons)在這一點就應該多學學字母哥。

字母哥不只靠絕佳的天賦來打球，還苦練各種攻守技能，連三分球也勤加練習，讓他變成非常全面的球員，本季很有機會連莊年度MVP。 歐新社資料照片

字母哥在上賽季例行賽出賽72場，挾57.8%的投籃命中率，單場豪取27.7分12.5籃板5.9助攻1.5火鍋1.3抄截。本季在停賽前，他則繳出29.6分13.7籃板5.8助攻，抄截火鍋各一，外帶54.7%整體投籃，與三成的投籃命中率，場上正負值+11.4，為生涯新高。

搭配著球隊第一的戰績，他始終是本季MVP熱門榜的第一名。就算本季無法復賽，所幸年輕的安戴托昆波未來還有大好光景，以一個職業球員的年紀來說，他甚至還有好幾年才會到達黃金期，他頂尖球星的宰制力，未來相當有可能更全面進化。

2013梯選秀球員發展至今，雖有千萬等級年薪球員數位，但能稱得上球星，同時在當年順位與至今發展的性價比來說，最讓人驚豔，莫過於改變母隊命運的安戴托昆波、戈貝爾兩人。

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