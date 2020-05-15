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邁向冠軍之路 塞爾蒂克更需要的是「時運」

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
塞爾蒂克陣容整齊，球員充滿天賦，總教練調度有方，球隊內部也變得比過去更為和諧，因此被認為是奪冠的熱門球隊。 歐新社資料照片
塞爾蒂克陣容整齊，球員充滿天賦，總教練調度有方，球隊內部也變得比過去更為和諧，因此被認為是奪冠的熱門球隊。 歐新社資料照片

公牛「最後一舞」紀錄片除了讓「籃球之神」喬丹更神，天下第二人皮彭、籃板王洛德曼、「禪師」傑克森和三角戰術無比「神化」之外，被喬丹踩在腳下英雄人物尼克中鋒尤英、爵士前鋒馬龍、太陽前鋒巴克利也都成為時代悲劇。

奪冠除了天賦、超級球星、完美團隊、出色教練，更重要的一點是「時運」。

巴克利生涯距離NBA總冠軍最近一年就是1993年帶領太陽打進總冠軍賽，但喬丹和公牛將巴克利擋下。尼克90年代季後賽三度栽在公牛手中，喬丹就是尤英一生都難以跨越的敵人。爵士97、98連續兩季都輸給喬丹，籃球之神統治世代，再偉大出色球星，再經典團隊組合，你只能向命運認栽。

史塔克頓(右)、馬龍(左)與何納塞克組成了強大的爵士三劍客，並由傳奇教頭史隆帶兵，在例行賽年年都有極高勝率，但可惜在總冠軍賽就是連續碰到喬丹帶領的公牛王朝，只能說是時運不佳。 2000-01 Upper Deck 球員卡
史塔克頓(右)、馬龍(左)與何納塞克組成了強大的爵士三劍客，並由傳奇教頭史隆帶兵，在例行賽年年都有極高勝率，但可惜在總冠軍賽就是連續碰到喬丹帶領的公牛王朝，只能說是時運不佳。 2000-01 Upper Deck 球員卡

時運，很多時候往往比現實、情勢更為關鍵。

2018年休士頓火箭打出聯盟第一65勝戰績，進攻效率聯盟第一，防守效率聯盟第六，保羅+哈登組合幾近完美，決勝球和單打+無限換防都是NBA最出色球隊。可惜他們最終還是倒在傷病和勇士腳下。

2019年密爾瓦基公鹿打出聯盟第一60勝戰績，安戴托昆波摘下生涯第一座年度最有價值球員(MVP)，但公鹿在東決被暴龍淘汰。公鹿輸在時運和球運，好不容易東區走了獨霸四年詹姆斯，卻來了個雷納德，錯過這一次，公鹿很可能再也無緣總冠軍賽。

公鹿在季後賽被暴龍主將雷納德(中)玩得團團轉，連拿2勝之後竟然沒能一鼓作氣還節奏全失，終於吞下4連敗遭到淘汰，除了經驗不足外，運氣也相當的差。 歐新社資料照片
公鹿在季後賽被暴龍主將雷納德(中)玩得團團轉，連拿2勝之後竟然沒能一鼓作氣還節奏全失，終於吞下4連敗遭到淘汰，除了經驗不足外，運氣也相當的差。 歐新社資料照片

公鹿還有一次機會，因為安戴托昆波在2021年夏天可以成為自由球員，公鹿必須在2021年夏天以前用盡各種方式奪冠，否則公鹿很難留住安戴托昆波。一旦安戴托昆波離開密爾瓦基，公鹿將什麼都不是。

NBA正在積極規畫復賽，下周有10支以上球隊開放訓練場館恢復訓練，2-4周內聯盟就會宣布最終決定。放眼武林，天賦最好，教練出色，重建過程始終帶給球迷無限希望，同時得到媒體最高評價塞爾蒂克無疑是近幾年東區爭冠最有力球隊。

過去兩年，厄文、年輕球員、球團氛圍、管理階層無能搞砸了塞爾蒂克爭冠藍圖。塞爾蒂克好不容易等到詹姆斯西進，東區群龍無首，但綠軍卻無力站上東冠高峰。

最近兩年，公鹿和安戴托昆波快速崛起，暴龍異軍突起，熱火逐漸重生，塞爾蒂克儘管有最出色教練史蒂文斯，得到更好領袖華克，未來之星泰托姆被捧上天，還有驚人天賦+陣容深度，但外在環境改變和競爭對手不斷變身，讓塞爾蒂克重建、爭冠計畫不但無法超前部署，甚至落居下風。在東冠路上塞爾蒂克面對公鹿、暴龍，幾乎沒有優勢。眼見熊熊燃起的熱火，塞爾蒂克都不一定能過關斬將。

塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)雖然被認為有機會發展成超級球星，但想要帶領球隊拿下總冠軍，恐怕目前沒有這個時運。 歐新社資料照片
塞爾蒂克前鋒泰托姆(中)雖然被認為有機會發展成超級球星，但想要帶領球隊拿下總冠軍，恐怕目前沒有這個時運。 歐新社資料照片

公牛「最後一舞」用殘酷歷史告訴我們，奪冠除了需要超級球隊、天賦和出色團隊、教練，更重要的是「時運」，時運不只是運氣和球運，那必須符合世代，完完掌握時勢。

塞爾蒂克過去兩年和未來兩年都是東區奪冠最熱門之一，但很明顯的事實是：塞爾蒂克最近幾年都沒有變得更出色、更具主宰力，公鹿、暴龍連兩年超越塞爾蒂克，熱火已經迎頭趕上，如果不是76人連年決策乏力，76人最近幾年天賦和球星都在塞爾蒂克之上。

NBA現在有五成機率空場復賽，塞爾蒂克爭冠之路並沒有關閉，但奪冠機率確實愈來愈小。任何一支總冠軍球隊都需要「時運」，那是實力和球運完美總和。

塞爾蒂克 火箭 公鹿 Jayson Tatum

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