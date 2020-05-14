NBA／一起打小白球、抽雪茄 巴克利公益募款300萬結標

為了協助新冠肺炎抗疫而發起的「All In Challenge」，是讓全球名人提供私人物品或是服務來進行線上公益義賣，而NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）就提供一次與他打高爾夫球、抽雪茄的機會，在今天通過41次競標後以10萬美元（約台幣300萬元）結標。

NBA的「All In Challenge」是由76人共同持有人魯賓（Michael Rubin）所發起，不少球員與球隊老闆都在第一時間就決定投入公益，且提供的「競標物」更是五花八門，其中已轉任球評的巴克利就提供了一次與自己打18洞和共享餐點、抽雪茄和喝酒的機會，並在今天以10萬美元售出。

巴克利透露，為了這一次的公益義賣，他近來每天都在努力練球，「如果你能來跟我一起打球，我保證這邊將會有很多的雪茄可以抽、啤酒可以喝，我們將會享受一段美好的時光，並且為公益盡一份心力。」

過去巴克利曾被剪輯打高球時兩段式開球、揮空的片段，甚至一度傳出罹患運動失憶症，無法順利完成擊球動作，糟糕的球技也讓「籃球之神」曾調侃他不把球打進湖裡或是森林裡，就是一次成功的擊球；不過近年來他也被拍下流暢揮桿的影片，高球技術似乎有不少的進步。