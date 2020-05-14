NBA／排擠大鬍子？球星會議討論復賽卻沒哈登

NBA球員工會主席保羅（Chris Paul）最近主持一個電話會議，邀請聯盟球星們一起參與討論對於NBA復賽的想法，但根據美媒了解，包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、安戴多昆波（Giannis Antetokounmpo）和柯瑞（Stephen Curry）等指標球員都名列其中，卻沒有「大鬍子」哈登（James Harden）。

頂尖球星的電話會議消息是美國《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）先透露，他並沒提及所有參加電話會議的球員，但前NBA中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）卻爆料，自己打給海恩斯後得知，哈登並不在會議人員中。

參與電話會議的還有去年總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）、拓荒者隊球星里拉德（Kawhi Leonard）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），哈登是有受邀但沒與會，或是根本沒被告知則是不得而知，但他和保羅在火箭隊聯手時有些嫌隙也非新聞。

並非大家都討厭哈登，「衛少」和杜蘭特和哈登都有私交，兩人也都在電話會議中，不過這項消息仍成為新冠肺炎疫情中的球員恩怨小插曲。