NBA／已獲得WWE報價 綠衫軍康特：籃球仍是優先

波士頓塞爾蒂克土耳其中鋒康特（Enes Kanter），一直以來都未隱藏對於摔角運動的喜愛，在多次表態想於退休後加入WWE（世界摔角娛樂聯盟）後，近日受訪時他更強調已經收到來自WWE開出的薪水報價，不過康特強調，現階段仍是會以籃球為首選。

27歲的康特過去在球場上就展現出硬派形象，加上向來有話直說、不怕得罪人，甚至因此槓上土耳其總統導致被政府通緝，康特也絲毫不退縮，而上個月他也在個人推特上重申了想在退休後成為一名WWE職業摔角選手的志向，還笑稱有一天要成為各界認可的WWE冠軍。

而康特在近日接受「The Athletic」訪問時，又再次談到了對職業摔角選手的生涯規劃，他說：「我想要成為一名WWE的摔角選手，我甚至已經得到他們的報價，但現在我想先等到我的籃球生涯落幕，待完成這件事後，我將會成為他們的一員。」

事實上康特早在去年9月就已經一圓站上WWE舞台的夢想，他甚至還一掌擊倒知名選手R-Truth，並在拿起他的24／7冠軍腰帶後，秀出穿在外套內的塞爾蒂克11號球衣，不過隨即又被對手壓制在地搶回冠軍腰帶，結束短暫的「冠軍夢」。