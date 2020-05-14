NBA／憶2012年與Kobe合作 哈沃德：當時太自我

本季重返湖人隊的中鋒哈沃德（Dwight Howard），近日與隊友達德利（Jared Dudley）開直播，談到當年與布萊恩（Kobe Bryant）之間的矛盾，他坦言該年球季太以自我為中心，導致球隊出現狀況。

2012年湖人透過四方交易獲得哈沃德，而他的加入也讓原本就擁有布萊恩、奈許（Steve Nash）和加索（Pau Gasol）的湖人戰力更升級，也被外界視為奪冠大熱門。

不過湖人卻沒打出符合期待的表現，除了傷兵不斷外，隊內也傳出有球權和領導地位爭執的消息；儘管湖人仍順利以西區第七晉級季後賽，但在季後賽首輪遭馬刺隊直落四場橫掃出局。

談到當年與布萊恩的「一哥」之爭，哈沃德說：「我不能代表Kobe說話，我只能說自己。我認為球隊在那個賽季（2012-13年）存在太多的自我，阻礙了成為我任想要的那支球隊。」

哈沃德還說：「我想打出最佳表現，那時我還年輕，對於我和Kobe而言，我們的交流很困難，我認為我們是在兩個不同的層面上。」

無緣奪冠後，哈沃德在球季結束後恢復自由身，轉往休士頓火箭隊，並在六年後重返洛城，「我對上次效力洛杉磯的結局感到非常沮喪，當時我離開那裡是因為有太多批評，當時我想的是『我永遠也不會回去』。」

哈沃德坦言，當時的批評聲浪讓他非常難過，但隨著年紀漸長，他有了新的人生體悟，「當時我很難過、很討厭那個地方。但去年夏天我努力去釋懷，讓自己不再那麼自我，換位思考，若是我在當下會做什麼？我必須學會原諒。」