NBA／從未後悔加盟 KD經紀人：灣區經歷是不可思議的

杜蘭特（Kevin Durant）在去年夏天揮別待了三年的勇士隊，儘管離開的時候和隊友有些不歡而散，但他的經紀人卡萊曼（Rich Kleiman）透露，杜蘭特從未後悔過自己的決定，在勇士的那段經歷是非常不可思議的旅程。

杜蘭特在2016年從雷霆來到灣區，勇士在他的加入後，連續三年闖進總冠軍賽，並且贏得兩冠，但上一季勇士挑戰三連霸失利，還傷了杜蘭特和湯普森（Klay Thompson）等兩名大將，球季結束後杜蘭特選擇轉往紐約，離開待了三年的勇士。

「他從來沒有後悔過自己的決定。」卡萊曼在播客節目《Tampering》解釋那些認為杜蘭特在勇士過得並不好的言論是不正確的，「他覺得在灣區的經歷是非常不可思議的，三度闖進總冠軍賽，贏下兩次FMVP頭銜，在那裡建立很棒的生活和關係，也認識了很棒的朋友，這樣的情況真是棒極了！」

不過對於杜蘭特的出走與隊友間的衝突有關，但卡萊曼認為，他只是選擇了想去的地方，且目前傷勢狀態恢復良好，也會現況感到滿意，「他去到紐約，那裡有他想一起打球的球員、想為他效力的球隊，他想用自己的方式打球，選擇了一個自己想去的地方。」

至於杜蘭特何時才會復出，杜蘭特與嘻哈歌手小韋恩（Lil Wayne）參加廣播節目時表示，自己並不急著復出，「事實就是這樣，每個人都在等我復出，這其中夾雜的許多情緒，我理解現在的情況，但是要等到適當時機，我才會復出。」