NBA／若在賭城、奧蘭多復賽 選秀、體測可能也在此

隨著疫情似乎逐漸趨緩，NBA復賽機會愈來愈濃厚，最新消息傳出，若是NBA最終在拉斯維加斯或奧蘭多重啟賽程，今年的選秀體測，甚至是選秀會可能也會在當地進行，芝加哥也是選項之一。

受到新冠肺炎疫情影響，NBA自三月中起全面停賽至今，也打亂了相關活動的時間表，NBA之前就宣布將無限期延後選秀樂透抽籤日及選秀體測，但隨著復賽機率大增，相關活動時程再度被拿出來討論。

「若復賽在芝加哥，或是拉斯維加斯、奧蘭多進行的話，如果還進行選秀體測，很有可能地點也會是在那裡進行。」至於選秀會也可能在這些地點中進行，這名NBA高層人士說：「如果要我現在猜測的話，選秀會會透過虛擬連線方式舉辦。」今年的NFL與WNBA都以虛擬連線方式舉辦選秀會。

而隨著NBA各項重要時程都延期，NCAA和NBA將無限期延後報名參加NBA選秀球員的退選截止日，原本的退選截止日是美國時間6月3日，報名參加選秀的球員可在此之前選擇退選。