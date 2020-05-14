快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／若在賭城、奧蘭多復賽 選秀、體測可能也在此

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
沒有主隊的拉斯維加斯曾舉辦NBA明星賽，如今成為復賽選擇。 法新社
沒有主隊的拉斯維加斯曾舉辦NBA明星賽，如今成為復賽選擇。 法新社

隨著疫情似乎逐漸趨緩，NBA復賽機會愈來愈濃厚，最新消息傳出，若是NBA最終在拉斯維加斯或奧蘭多重啟賽程，今年的選秀體測，甚至是選秀會可能也會在當地進行，芝加哥也是選項之一。

受到新冠肺炎疫情影響，NBA自三月中起全面停賽至今，也打亂了相關活動的時間表，NBA之前就宣布將無限期延後選秀樂透抽籤日及選秀體測，但隨著復賽機率大增，相關活動時程再度被拿出來討論。

「若復賽在芝加哥，或是拉斯維加斯、奧蘭多進行的話，如果還進行選秀體測，很有可能地點也會是在那裡進行。」至於選秀會也可能在這些地點中進行，這名NBA高層人士說：「如果要我現在猜測的話，選秀會會透過虛擬連線方式舉辦。」今年的NFL與WNBA都以虛擬連線方式舉辦選秀會。

而隨著NBA各項重要時程都延期，NCAA和NBA將無限期延後報名參加NBA選秀球員的退選截止日，原本的退選截止日是美國時間6月3日，報名參加選秀的球員可在此之前選擇退選。

選秀 NBA WNBA

延伸閱讀

NBA／若成功復賽 大陸央視不打算復播NBA

「你希望復賽嗎？」 工會向球員寄問卷調查簡訊

若復賽將全面檢疫 聯盟不因個別球員確診再喊卡

賭城成復賽首選？ 聯盟不傾向隔絕球員與眷屬

相關新聞

從邊緣打進公牛核心 庫柯奇不再是永遠的外人

所謂「寧為雞首，勿為牛後」，許多人寧願在小地方當老大，也不想在大場面中被其他人支配，但是前公牛最佳第六人庫柯奇（Toni Kokuc）卻是反其道而行。在稱霸歐洲籃壇之後，他依舊選擇來到NBA做喬丹及皮

NBA／與斯伯丁合約將到期 2021-22年球季將換新球

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，隨著NBA與斯伯丁（Spalding）的合...

NBA／從未後悔加盟 KD經紀人：灣區經歷是不可思議的

杜蘭特（Kevin Durant）在去年夏天揮別待了三年的勇士隊，儘管離開的時候和隊友有些不歡而散，但他的經紀人卡萊曼（...

NBA／若在賭城、奧蘭多復賽 選秀、體測可能也在此

隨著疫情似乎逐漸趨緩，NBA復賽機會愈來愈濃厚，最新消息傳出，若是NBA最終在拉斯維加斯或奧蘭多重啟賽程，今年的選秀體測...

NBA／復賽2至4周內決定 大咖球星齊支持

停賽超過兩個月，ＮＢＡ近來加快復賽的討論腳步，聯盟主席席佛於昨天的理事會線上會議結束後，有意在未來二至四周決定復賽與否和施行方向，復賽的可能性愈來愈樂觀，美國媒體也報導，包括詹姆斯、柯瑞與安戴托昆波等聯盟一線球星，都贊同復賽。

NBA／復賽之路趨樂觀？ 傳席佛將在2至4週內決定

受到新冠肺炎影響，NBA自3月12日便進入無限期停賽狀態，儘管近期不斷有相關復賽討論出現，同時聯盟與球員工會之間也對此持續溝通和商討，但在疫情仍未完全控制的情況下，復賽之路還是沒有一個確切的時間表和執

NBA／美媒曝復賽進度 工會、聯盟皆盼完成本季

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，球員工會已經向球員經紀人發送一份備忘錄，表示球員和聯盟都希望能夠完成2019-20年賽季。 除此之外，查拉尼亞也

NBA／退役新人生 威廉斯接掌阿拉巴馬大學主帥

現年37歲的威廉斯（Mo Williams）在個人推特上宣佈，自己將接任阿拉巴馬州立大學男籃的總教練職務。 威廉斯是在2003年選秀會上以第二輪47順位被爵士選走，之後生涯陸續待過公鹿、騎士、快

NBA／3年前想選泰托姆 前太陽主帥：看好與布克搭檔

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）日前表示3年前選秀會最初中是意鳳凰城太陽隊，前太陽隊教頭華生（Earl W...

NBA／菜鳥年崇拜喬丹 奈許：賽後向他要鞋

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）在籃壇掀起熱潮，球星、...

NBA／樂觀看待復賽 騎士前鋒：重啟賽季對爭冠球員很重要

目前聯盟和球員工會都在持續商討未來復賽的可能性和執行方式，儘管仍有不少人對復賽抱持疑慮態度，認為在疫情未趨緩的情況下，貿然復賽恐怕會引發另一波疫情。不過騎士前鋒南斯（Larry Nance Jr.）認

NBA／傳多位球星私人線上會議 商討復賽事宜

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，有消息人士透露，詹姆斯（LeBron James）、雷納徳（Kawhi Leonard）、安戴托昆波（Giannis An

熱門新聞

NBA／菜鳥年崇拜喬丹 奈許：賽後向他要鞋

NBA／致敬布萊恩 曼巴體育學院更名撤下「曼巴」

中職／洋投奪勝大幅落後本土 吳俊良：老外靠本能投球

NBA／退役新人生 威廉斯接掌阿拉巴馬大學主帥

中職／洪一中要申皓瑋勇敢改變 不要活在舒適圈內

NBA／3年前想選泰托姆 前太陽主帥：看好與布克搭檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。