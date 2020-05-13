NBA／3年前想選泰托姆 前太陽主帥：看好與布克搭檔

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）日前表示3年前選秀會最初中是意鳳凰城太陽隊，前太陽隊教頭華生（Earl Watson）證實，當年選秀會的確希望爭取泰托姆，並看好他和布克（Devin Booker）會是聯盟獨一無二的組合。

泰托姆表示原先對綠衫軍毫無興趣，是母校杜克大學教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）的一通電話，才改變心意去波士頓試訓，披上塞爾蒂克戰袍。

2017年選秀會太陽隊握有第四順位籤，當時欠缺小前鋒的太陽隊有泰托姆和傑克森（Josh Jackson）兩個選項，華生極力想要爭取泰托姆，「我們必須得到泰托姆，但老闆選了傑克森（Josh Jackson）。」

華生表示，泰托姆和傑克森類型非常不同，但就他的觀點，泰托姆是最適合布克，「布克和泰托姆，我想這放在現在仍會是聯盟中獨一無二的組合。」

然而最終命運未照華生的劇本走，泰托姆與傑克森的生涯也大不相同，傑克森遭交易至灰熊隊，至今尚未找到一席之地，泰托姆則在波士頓打出身價。