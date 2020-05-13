NBA／菜鳥年崇拜喬丹 奈許：賽後向他要鞋

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）在籃壇掀起熱潮，球星、名人分享與喬丹有關的記憶，太陽隊名人堂球星奈許（Steve Nash）就自曝菜鳥年與喬丹交手，曾不顧喬丹是敵隊，竟向他索取戰靴。

奈許是在1996年展開菜鳥球季，他記得有一天在球隊巴士上，看到隊友布朗（Chucky Brown）手提著喬丹穿過的戰靴，這讓視喬丹為偶像的他欽羨不已，布朗則說，只要向喬丹要就有。

首度交手9天後，太陽隊與公牛隊再度碰頭，喬丹甚至在奈許頭上得分，奈許說：「身為一個菜鳥，那感覺就像『我的天，MJ在我頭上得分。』」

「這實在太不可思議了，而我心心念念的就是布朗擁有他的鞋子。」奈許當下轉頭向喬丹笑說，「賽後能把你的鞋子給我嗎？」

即便現在回想起來，奈許直呼自己當時是年輕又愚蠢，但這一幕仍是他珍視的回憶，重來一次也不會改變，「當你崇拜某個人到一個程度，崇拜已經取代所有自覺，包括我不應該向對手要鞋。」