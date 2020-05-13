NBA／致敬布萊恩 曼巴體育學院更名撤下「曼巴」

由湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與體育學院執行長福克納（Chad Faulkner）共同開設的曼巴體育學院（Mamba Sports Academy），宣布將更名撤下「曼巴」（Mamba）二字，向永遠的「黑曼巴」致敬。

福克納以及體育學院的共識是，相信布萊恩是無可取代的，在布萊恩墜機逝世後，福克納決定將網站以及所有logo撤下「曼巴」字樣，表達對布萊恩的崇敬。

更名撤下「曼巴」後的體育學院標誌。 法新社

「學院何其有幸能從布萊恩身上學習，我們將會繼續傳授所學。」福克納說：「與其在體育學院前掛上曼巴字樣，布萊恩的名字更適合放上名人堂，這是你向這個無與倫比的傳奇致敬，且讓他永留千古的最好方式，我們會繼續完成的使命。」

曼巴體育學院是在2018年開設，提供運動員全方位的專業體能、球技訓練，去年布萊恩還特別開設NBA、WNBA球星個別指導課程，聯盟多位「大咖」包括雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、厄文（Kyrie Irving）等都曾是學員。

福克納表示，他非常希望在學院的兩個地點加州千橡市（Thousand Oaks）以及洛城雷東多海灘（Redondo Beach）設立布萊恩紀念碑，但前提是須要取得布萊恩親屬的同意。