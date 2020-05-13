NBA／若成功復賽 大陸央視不打算復播NBA

火箭總管莫雷（Daryl Morey）在去年10月「挺港」事件造成NBA與中國大陸之間關係緊張，大陸央視也停播NBA賽事，外傳馬曉飛接任NBA中國CEO後央視有望復播，昨日央視發出聲明，表達即便NBA最終成功復賽，仍會堅持原則不會復播NBA。

NBA日前任命馬曉飛接任NBA中國CEO，馬曉飛出身傳媒世家，曾任NBA高層十餘年，其父馬國力被視為央視體育之父，外界一度認為央視轉播NBA出現轉機，解析聯盟此舉是為修補「莫雷事件」後破裂的NBA與中國市場關係，NBA有望在復賽後於央視復播傳聞甚囂塵上。

為了澄清謠言，央視發表聲明，重申維持國家主權的一貫立場，並表示央視體育頻道並未和NBA有任何接觸。

火箭總管莫雷在去年10月於推特分享挺港圖片後，導致NBA與中國關係陷入緊張，莫雷火速刪除推特，仍在中國掀起「反NBA」浪潮。

NBA主席席佛（Adam Silver）在2月坦言，該事件導致NBA中國獲利損失達3億美元。有別於騰訊在事件退燒後重新轉播NBA賽事，央視則堅持拒播NBA的原則。