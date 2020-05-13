NBA／「你想復賽嗎？」工會向球員寄問卷調查簡訊

NBA球員工會（NBPA）地區代表在近日展開行動，向會員寄發問卷調查簡訊，詢問球員是否有復賽意願，一切答覆都將保密，目標希望取得超過400名球員樣本。

工會地區地表麥考密克（Tim McCormick）、布里科夫斯基（Frank Brickowski）都向球隊寄發群組簡訊，展開問卷調查；根據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，問題包括「你會希望試著繼續今年球季嗎？是或否？」、「你希望球季重啟嗎？」

麥考密克寄發的簡訊內容則是，「球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）要我代為調查，答覆一切保密，你希望賽季重啟嗎？」

而球員工會執行董事羅伯茲、特別小組成員工會主席保羅（Chris Paul）以及一般成員的球員，在美國時間上周五與NBA主席席佛（Adam Silver）進行視訊會議，席佛也回應包括健康、財務、賽制等與復賽相關細節。

席佛表示，球員無須在5月做出決定，而在一至兩座城市（奧蘭多或拉斯維加斯）進行復賽是最有可能的情況。工會也與聯盟達成協議，依據NBA勞資協議中因傳染病、天災等不可抗力因素導致缺賽，在5月中起扣繳球員剩餘薪資的25%。