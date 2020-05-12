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NBA／G聯賽大力招攬 仍有五星高中生堅持進大學

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
儘管G聯盟強力招攬高中生，還是有來自德州的五星前鋒布朗仍選擇加入大學。 法新社
儘管G聯盟強力招攬高中生，還是有來自德州的五星前鋒布朗仍選擇加入大學。 法新社

在菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）今天傳出加盟NBA發展聯盟後，G聯賽的強力招攬也再度引發話題，各界也開始關注其他可望在2021年投入NBA選秀的五星高中生們的動向，其中包括來自德州的五星前鋒布朗（Greg Brown）、澳洲中鋒梅克（Makur Maker）仍傳出將維持加入美國大學的決定。

今年G聯賽挾持著最高50萬美元合約、打造專屬球隊、提供大學獎學金等優渥條件，大力吸引全美高中明星球員，甚至是像索托這種以打進NBA為目標的海外年輕球員加入，引發兩極化的討論。

不過在索托與三名五星高中生格林（Jalen Green）、陶德（Isaiah Todd）和尼克斯（Daishen Nix）相繼加入G聯賽後，仍是有一些在G聯賽網羅雷達上的球員，最終選擇加入美國大學籃球，其中包括已經決定就讀德州大學的五星前鋒布朗和目前吸引了加州大學洛杉磯分校與肯塔基大學兩所名校的澳洲中鋒梅克。

其中梅克是活塞梅克（Thon Maker）的堂弟，雖然他目前仍未決定就讀哪所學校，不過在談到如何從大學籃球以及G聯賽間做抉擇時，他說：「G聯賽已經聯繫過我的教練，但如果我不能直接打NBA，那我將會去大學，因為我還年輕，還有很多需要學習的地方。」

事實上，不少高中生在考量大學籃球與G聯賽時，除了金錢因素外，也害怕高中畢業生在加入G聯賽與其他沙場老將或是在NBA載浮載沈的球員較勁，可能會打壞行情甚至是被「看破手腳」，加上G聯賽是否會讓身心尚未發展完全的高中畢業生有足夠的時間和空間，適應僅次NBA的發展聯盟強度，也有待觀察。

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