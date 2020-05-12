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NBA／批G聯賽打壞風氣 大學名帥憂高中生觀念偏差

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
NCAA一級名校肯塔基大學教頭卡里帕利(右)不認同G聯盟挖五星高中生的作法。 法新社
NCAA一級名校肯塔基大學教頭卡里帕利(右)不認同G聯盟挖五星高中生的作法。 法新社

NBA旗下發展聯盟G聯賽在2018年公布將提供潛力高中生12萬5000美元的「菁英合約（select contracts）」，並在今年提升到最高50萬美元後，引發五星高中生與海外年輕潛力球員的加入，不過這樣的作法看在NCAA一級名校肯塔基大學教頭卡里帕利（John Calipari）眼中，卻可能讓高中球員出現觀念上的偏差。

G聯賽繼日前引進三名五星高中生後，今天又傳出獲得菲律賓18歲長人索托（Kai Sotto）的加盟首肯，被認為是菲律賓希望的索托，在去年前往美國前就已經獲得了不少NCAA名校提供的獎學金，包括肯塔基大學也一度口頭承諾將會提供他獎學金，但索托仍在今天做出了跳過美國大學籃球，直接加入G聯賽，並在滿足選秀條件後直接扣關NBA的決定。

對於G聯賽成功吸引了美國甚至是海外高中生的關注，肯塔基大學教頭卡里帕利在日前受訪時就曾表示，為此風氣感到擔憂，「我認為G聯賽透過給孩子更多的錢，讓他們拿到他們不該拿的，會成為一個問題，這可能讓很多九、十年級的球員開始思考這件事，那就是如何賺錢。但事實上可能只有百分之2的球員可以拿到這樣的薪資，我們現在在談論的不是半數球員的事情，但這樣的薪資將會吸引成千上萬的球員想要加入G聯賽。」

卡里帕利指出，自己並非是擔憂G聯賽大張旗鼓的招攬明星高中生，會對於NCAA名校的招生造成影響，而是害怕高中球員會因為金錢的誘惑而忽略了大學教育或是大學籃球帶給他們的幫助，並錯認自己也是G聯賽需要的那個人，因而荒廢了高中學業，將是最可怕的結果。

而「惡漢」巴克利（Charles Barkley）也認為，G聯賽的作法確實可能讓高中生出現認知上的錯誤，「我們花很多時間去討論一小部分想打進NBA的球員，但我們更應該關心的是所有正在打球的學生球員，那些應該上大學的年輕黑人球員，我們必須確保這些年輕黑人孩子接受教育，因為這將決定他們的未來。」

卡里帕利也提出，他相當期待在未來四到五年後，拿那些當年參加G聯賽的球員以及經過大學籃球洗禮的球員做比較，「我們可以看看未來四、五年，那些上大學的孩子們的表現會如何，如果你真的是一名很厲害的球員，那你就能在NBA中獲得第二份合約，那從G聯賽中獲得的錢根本就是微不足道。」

NBA NCAA 選秀

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