NBA／G聯賽再引進潛力新星 泰托姆不再堅持大學更好

NBA旗下發展聯盟G聯賽在今年大力推動高中球星招攬計畫後，繼日前吸引了格林（Jalen Green）、陶德（Isaiah Todd）和尼克斯（Daishen Nix）三名五星高中生後，今天又傳出菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）也將加入G聯賽球隊，這股風潮也讓來自NCAA傳統名校杜克大學的波士頓塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）坦言，如果回到四年前的自己不排出做出相同選擇。

身高7呎2吋、年僅18歲的索托，在去年11月決定來到喬治亞州亞特蘭大就讀預校，並一度傳出獲得NCAA一級名校提供的獎學金，不過今天他宣布將加盟G聯賽，並與三名五星高中生一起加入新成立的「Select Team」，預計將獲得50萬美元的合約。

對於再一名籃壇潛力新秀決定跳過大學直接加入G聯賽，日前曾在受訪時表示，如果是自己毫無疑問還是會再一次選擇加入杜克大學的塞爾蒂克前鋒泰托姆，在今天受訪時態度也變得鬆動。

泰托姆指出，如果是從自己現在的立場來評估這件事，他依舊會選擇加入杜克大學，不過假使是回到四年前剛從高中畢業時，可能就會做出不同的決定，「如果是回到四年前，我18歲剛從聖路易斯高中畢業時，並且有著50萬美元合約的吸引力，那我肯定會參加G聯賽。現在大學籃壇需要做出改變，他們應該開放球員透過自己的形象來賺錢。」

事實上G聯賽在2018年10月推出「全面化職業道路」政策後，就試圖透過提供美國高中生薪水來留住人才，不過直到今年將薪水上限提高到50萬美元後才真正得到關注，這雖然僅有略高於NBA最低薪資一半的價碼，但對於前往無公開利潤可循的NCAA或是離鄉背井到海外職業聯賽討生活相比，確實有相當大的吸引力。