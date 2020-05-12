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NBA／直升機駕駛家屬反駁 「布萊恩知道有風險」

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
近日代直升機駕駛出庭的親屬貝格左巴揚（Berge Zobayan）指出，布萊恩在起飛前就知道要承擔風險，失事責任並不全歸飛行員。 歐新社
近日代直升機駕駛出庭的親屬貝格左巴揚（Berge Zobayan）指出，布萊恩在起飛前就知道要承擔風險，失事責任並不全歸飛行員。 歐新社

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩Kobe Bryant）遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant），日前向直升機營運商與相關負責人提告，但近日代直升機駕駛出庭的親屬貝格左巴揚（Berge Zobayan）指出，布萊恩在起飛前就知道要承擔風險，失事責任並不全歸飛行員。

布萊恩與二女兒吉雅娜（Gianna Bryant）等連同直升機駕駛在內，共計11人在1月的墜機喪命，凡妮莎控告長期與布萊恩合作的駕駛左巴揚（Ara Zobayan）疏失，包括並未正確評估天氣、沒能判定與自然障礙物間安全距離等。

駕駛左巴楊的手足貝格左巴揚美國時間上周五於洛杉磯郡高等法院，對於控告提出反駁，左巴揚的代表律師表示，「原告以及其死者所有傷害，有全責或部分都肇因於原告和死者的疏忽，包括他們知悉且自願承擔風險，此疏忽也是最終導致傷害的實質因素，因此被告無須負任何責任。」

至於在墜機後遭停業的島嶼快航直升機公司（Island Express Helicopters），目前尚未針對控訴有所回應。凡妮莎日前也向洛杉磯警方提起訴訟，表示至少多名員警以個人手機在失事現場拍攝照片並分享。

布萊恩 Kobe Bryant Kobe

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