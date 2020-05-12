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NBA／季中錦標賽生變？ 美媒：短期內不宜
聯盟季初討論季中錦標賽方案，NBA主席席佛（Adam Silver）甚至對於2021-2022年球季推動新賽制信心滿滿，不過《The Ringer》專欄作家歐康納(Kevin O'Connor)透露計畫生變，在短期內不太可能執行。
聯盟在去年底起研擬增添季中錦標賽，一方面希望用新賽制刺激球迷，也盼為各球團增添門票收入。席佛在2月更信誓旦旦，表示新球季季中錦標賽有望登場，不過新冠肺炎疫情在3月重創NBA，賽事全面停擺，聯盟焦頭爛額處理復賽程序，季中錦標賽計畫也擱置。
專欄作家歐康納透露，季中錦標賽方案的確曾經考慮，但據他的消息來源指出，新球季執行可能性不大，即便新賽制可能有望吸引球迷，為聯盟增添獲利，但短期內不可能有過大的變動。
另一方面，歐康納表示由於聯盟前和地方體育頻道（RSNs）以及全國轉播都還有合約，最好的方式是等合約期滿，再執行創新的賽制，而不是引進全然未知成效會如何的賽制。
聯盟先前提出的季中錦標賽方案，除了會有冠軍獎金每人100萬美元，例行賽制也必須因應季中錦標賽有所調整，平均每隊單季出賽場次將自82場比賽降為78、79場。
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