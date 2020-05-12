NBA／狀元威廉森 被控拿球鞋商不當利益

在FBI針對大學籃球的調查中，出現另一起令人側目的案件，指控球鞋商涉嫌非法網羅明星球員並深度介入就讀大學的選擇。

NBA狀元球星威廉森(Zion Williamson)前經紀人福特(Gina Ford)的律師要求這位前杜克大學的明星承認，他母親和繼父從愛迪達和Nike以及其他與杜克有關人等獲得不當利益，讓他選擇加入杜克並穿著這些公司的產品。這項爆炸性內幕是威廉森於6月起訴福特和Prime Marketing Sports，要求終止他與該公司的合約後的最新進度。

後來與經紀公司CAA簽約的威廉森聲稱與Prime Sports的交易違反了北卡羅來納州的《統一運動員代理人法》，因為該公司未經NBA球員協會認證，也未獲得北卡或佛州的註冊運動員代理人認證。Prime Sports提出1億元的反訴，指稱威廉森違反其為期5年的合約，而CAA在從中搞鬼。

在提訴文件中，Prime Sports指威廉森獲得杜克大學入學許可，是因為其母親桑普森(Sharonda Sampson)和繼父安德森(Lee Anderson)「直接或間接從代表杜克大學的人員那裡獲得禮物和經濟利益」；並直接或間接向代表Nike的人士「要求和接受禮物、金錢和/或其他好處」，以讓威廉森進入杜克大學；同時直接或間接地向代表愛迪達的人士「要求並收到禮物、金錢和/或其他好處」，以使他穿上該公司的運動鞋並讓他進入愛迪達推薦的學校。

威廉森還被要求承認，在杜克就學期間，全家人也從經紀人處得到不少好處。