NBA／當年K教練一通電話 泰托姆變心赴綠衫軍試訓

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）近年打出身價，然而他透露最初中意的球隊並非綠衫軍，而是鳳凰城太陽隊，直到恩師「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）的一通電話，才改變心意前往波士頓試訓，最終加盟塞爾蒂克。

泰托姆近日上隨選廣播接受專訪，談到當年選秀的小故事，表示自己原本對於握有選秀第三順位籤的塞爾蒂克沒有多大興趣，造訪鳳凰城結束後，打定主要在選秀會前回家一趟，但經紀人來電，告訴他綠衫軍總管安吉（Danny Ainge）希望他去波士頓試訓。

泰托姆說：「我回答『我不想去波士頓，鳳凰城很棒，氣候宜人，也有別墅、游泳池。』」儘管經紀人一再邀約，表示史蒂文斯（Brad Stevens）是很優秀的年輕主帥，球團也有悠久歷史，要他再考慮，但泰托姆前進鳳凰城的心意已決。

不過母校杜克大學教頭「K教練」的一通電話，改變他的人生。泰托姆說：「K教練在經紀人掛掉電話後旋即打來，告訴我『綠衫軍有打來，他們希望你去試訓。我覺得史蒂文斯是優秀的教練，那會是很棒的地方，你可以學到很多。』」

K教練的一番話打動了泰托姆，進而決定試訓，最終披上綠衫軍戰袍。泰托姆也透露，不想去波士頓的另一個原因，當時綠衫軍在東區排名第一，陣中擁有湯瑪斯（ Isaiah Thomas）、霍福特（Al Horford）、史馬特（arcus Smart）等好手，「我根本不會有上場空間，但後來一切順利，這是我做過最棒的決定。」