NBA／苛刻領導聲名遠播 喬丹：求勝的必要之惡

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的好勝心和競爭天性廣為人知，對隊友有高標準要求，以鐵血領導風格著名，但他毫不在乎，表示為了贏球能不計任何代價，因此也不會刻意討好他人。

喬丹在最新播映的《最後一舞》（The Last Dance）的第7、8集中，談到自己在聯盟中少有人能及的好勝心，為了贏球不計代價，「你不需要跟我肩並肩，因為我會盡所能的嘲笑你，直到你和我達到同個一等級；如果你沒辦法，這對你而言，會是地獄。」

金州勇士隊教頭、喬丹前隊友柯爾（Steve Kerr）曾表示，與喬丹當隊友的壓力是前所未有，喬丹豎立的高標準也督促所有人精進，「他的存在迫使球隊每天不斷地提升表現和競爭。沒有人想被甩在後頭。」

喬丹不否認自己的「顧人怨」，「勝利是要付出代價的；當領袖也有代價。」他的方法就是不斷挑戰隊友、鞭策隊友，此舉也激發隊友的好勝心，視他為目標。

除了眾所皆知地與柯爾鬥毆事件，紀錄片中也呈現喬丹對隊友伯勒爾（Scott Burrell）的鐵血教育，喬丹坦承他多次希望伯勒爾能起身反抗，但伯勒爾太過和善，連教頭傑克森（Phil Jackson）都曾希望喬丹在練習時的態度和善些，試著當個好隊友。

老隊友阿姆斯壯（B.J. Armstrong）就表示，所有人都尊敬喬丹的天賦和能力，但同時也了解他並不是好相處的隊友，「他不能當太隨和的人，尤其是擁有如此競爭心態，如果你不是真心愛籃球，他會非常難相處。」