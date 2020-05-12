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NBA／聯盟與球員工會達協議 延長勞資協議至9月

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
聯盟與球員工會達成協議，受到新冠肺炎大流行影響，將延長終止勞資協議期限至9月。 美聯社
聯盟與球員工會達成協議，受到新冠肺炎大流行影響，將延長終止勞資協議期限至9月。 美聯社

聯盟與球員工會（National Basketball Players Association）達成協議，受到新冠肺炎大流行影響，將延長終止勞資協議期限至9月，此舉將讓聯盟與球員工會針對疫情所導致的經濟損失，以及未來協議重大財務事項有更清晰的輪廓。

以往新球季的薪資上限和豪華稅門檻通常會在選秀會以及自由市場開始期間制定，今年受到疫情影響，不少球團也希望聯盟及早提出新的薪資上限和豪華稅門檻，以便為選秀會布局。

然而NBA主席席佛（Adam Silver）在上周與球員工會成員視訊會議，表明NBA自3月12日停賽以來，聯盟球團以及球館所有者所遭遇的財務危機，以及即將面臨的損失，在球館方面不僅僅是球賽，還包括因此取消的演唱會以及大型展會。

席佛表示，勞資協議並非針對疫情大流行而設計，特別是在目前一切都不確定的情況下，不清楚財務收入會是100億美元還是60億美元，也並無完整的機制制定薪資上限，因此決定將勞資協議延長60天。

席佛也表示，觀眾進場帶來的門票、餐飲、停車還有包廂等等相關加總佔聯盟整體收入4成，基於球季可能以閉門方式重返，甚至不排除在2020-21球季也可能持續閉門，對球團勢必造成衝擊。

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