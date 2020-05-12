俠客、庫班強力反對 NBA該儘早復賽嗎？
「俠客」歐尼爾發聲，他建議NBA要放棄今年賽季，躲過新冠肺炎疫情，這才是對球員、球迷最安全決定。美國yahoo民調，有52%球迷支持俠客論點和安全考量。
除了俠客，小牛老闆庫班，NBA球評小范甘迪、羅斯和現役球員拓荒者後衛麥凱倫都主張NBA應該放棄今年賽季，保障所有人健康安全更重要。
湖人板凳前鋒達德利是極少數例外。達德利認為「NBA如果放棄今年賽季，沒有打出結果，影響所及絕不只是今年賽季，沒有比賽就沒有電視轉播，那牽涉到數十億美元商機，NBA未來還會受到更大影響」。
達德利下了結論：「如果能保障出賽和參與者健康安全，比賽就該繼續打，我對聯盟有信心」。
俠客、庫班、球評、球員、球迷都不需要承擔聯盟數十億美元虧損和未來可能面臨經營困境，他們的思維和考量都很單一，安全健康保障最重要，在沒有疫苗和有效阻止疫情擴散之前，復賽就有可能危機和擴散之虞。
NBA執行長席佛位置和衡量、考量、通盤性完全不同，他得為30支球隊盈虧負責，他要為聯盟450名球員收入和可能面臨收入歸零負責，他同時更要為所有NBA合作夥伴、贊助商、電視轉播夥伴、相關廣告和營收負責。
只要有任何機會與可能，空場(沒有球迷)、保障所有賽務人員和隊職員健康安全，聯盟在有效安全健康控管下集中一個區塊復賽，透過電視轉播打完賽季，至少維持電視收視、相關營收、恢復市場線上機制和營運，這就是席佛要致力完成的工作。
席佛必須為聯盟一年數十億美元盈虧負責，他要面對所有NBA合作夥伴、贊助商、30支球隊權利營收，以及450名球員和他們的家庭，這一切都不是嘴巴說說那麼容易。
美媒透露，NBA大概有五分之一到四分之一球員是「月光族」，他們拿的是最低層收入，扣除稅金和基本生活負擔所剩無幾，一旦賽季停擺，甚至復賽遙遙無期，許多球員生活都會面臨不同程度困境。
台灣中華職棒和SBL超籃都提供一個可行範本就是，在確保球員、參與賽事人員和場地安全，有效管控情況下，提供一個保障安全健康場館進行空場比賽，這是可以彌補賽事缺口、電視轉播、合作夥伴權益的「經營模式」。
因應疫情，保障參與者+出賽者安全，順利完成賽事，透過線上轉播和行銷、更多配套，這是聯盟維持基本運作和商業互動，提供在家球迷更多娛樂和生活「重要選項」。
除非美國政府持續嚴厲禁止職業運動復賽，不准採取各種應變措施，否則NBA目前規畫在一個安全地方，進行嚴密健康管控，保障所有參與者安全情況下空場復賽，這確實是NBA正在執行方案。
達德利站在NBA高度和市場總體衡量，在保障安全情況下有條件復賽，這更接近NBA官方立場，也更有機會得到電視、合作夥伴、贊助商和線上合作商業機制認同。
俠客思維和評論很單一，讓政府去搞懂所有事，採訪有效措施擺脫疫情，再來談比賽。事實上，每個國家、每個家庭除了安全防護、保持社交距離、遵守防疫規範之外，每個人都在想辦法維持生計和基本生活，即使失業、留職停薪、生活陷入困境，還是得找到最安全生活方式，積極前進。
全球疫情還看不到盡頭，疫苗究竟今年底或明年能不能成功開發出來，都無法預期情況下，NBA致力復賽非常艱苦，他們也要面臨更多無法預期的挑戰。
我是相信NBA能在安全保障下有條件復賽那一派，因為那不只是今年球季數十億美元虧損問題，更關係到接下來新賽季的進行和未來計畫。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言