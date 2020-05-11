NBA／憶已逝父親 喬丹：他是我最堅強的後盾

在最新一集的《最後之舞》紀錄片中，「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）談到自己已經過世的父親，他表示父親是他最堅強的後盾，總是激勵他、鼓勵他，兩人的關係就像是朋友一樣。

喬丹在1993年幫助公牛隊完成三連霸，卻在該年十月突然宣佈退休，事實上，喬丹透露早在總冠軍賽之前就已萌生退休念頭，「奪冠後我和父親在球場裡坐著，我心裡清楚這可能是我的最後1場比賽，除了我的父親和我，沒有任何人知道。」

「父親是我的後盾，我們的關係非常好，他時常給我一些建議，也是讓我能夠保持理性的原因。」喬丹說，「他總是激勵我、鼓勵我，這就是我的父親，我們就像是朋友一樣。」

不過喬丹的父親卻在他奪冠後的那年夏天遭到謀殺，甚至還有媒體報導認為他父親的死和喬丹賭博有關，「這讓我覺得很難過，總是會有人想要向我開砲、希望傷害我，那些都是來自不愛我、不關心我、不認識我的人，他們厭倦了我總是處在第一。」

喬丹也在紀錄片中提到，會在1993年宣布退休，不是因為有人把他趕走、或是因為被禁賽一年半，「這些傳言都不是真的，我需要休息，我的父親當時剛去世，那時我覺得自己不會再復出了。」

93年宣布退休後，隔年喬丹跨足棒壇，加入白襪隊小聯盟2A球隊，但在1995年他結束短暫的棒球生涯，重返籃球場，並帶領公牛再度完成三連霸霸業。