NBA／公牛3連霸班底 庫柯奇：杜蘭特是最佳球員

前NBA球星庫柯奇（Toni Kukoc）過去角色多元，並參與過公牛隊1996到98球季的3連霸王朝，但他認為現今球風和昔日已經不同，就他來看，現今NBA最佳球員並非「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），而是目前仍在養傷的杜蘭特（Kevin Durant）。

庫柯奇提到，現今籃球已經不需要組織者，因為現在世代的球員都擁有多元技巧，「要看一個球員帶球推進再組織進攻，幾乎是浪費時間。」

他提到，在現今打法下，詹姆斯有時甚至被誤認成控球後衛，這沒什麼問題，「但就我個人觀點，杜蘭特才是NBA最佳球員，他可以輕易串起場上攻勢，這就是三角戰術的模式，任何一個成員都能扮演控球，或是背框，又或是跑到角落。」他認為，現今聯盟已經不用有所謂的「純」控球後衛，「同個球隊可以有3到4個多功能球員，可以打到很多位置。」

就近年成績來看，杜蘭特在上季阿基里斯腱受傷前，助勇士隊打下2座NBA總冠軍，且「連莊」總冠軍賽MVP，對手正是詹姆斯領軍的騎士隊，不過杜蘭特傷後能否重返巔峰，下個球季才能見真章。