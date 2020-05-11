NBA／利用停賽時強化身心 歐拉迪波為復賽做足準備

溜馬隊「一哥」歐拉迪波（Victor Oladipo）今年一月傷癒復出，卻僅打了13場就碰上新冠肺炎攪局，不過他在賽事停擺期間仍做足準備，除了讓身體獲得充分休息外，更強化自己的身體素質，等待復賽的到來。

歐拉迪波在去年遭遇了右膝蓋四頭肌腱斷裂的嚴重傷勢，在手術後整整花了一年的時間養傷，直到1月底才再度披上球隊戰袍登場，但重返賽場沒多久後就碰上NBA首度因疫情封館。

「對我來說，這是有趣的一年。」歐拉迪波說，「因為我在2019年1月受傷，上個賽季我缺席了大多數的比賽，這季回來後又只打了13場比賽就因為新冠病毒停賽。」

「所以，如果你仔細想想，我已經兩年沒有打過完整賽季了。你可以從兩個面向來看待此事，這給了我一個休息的機會，讓我變得更強，用比以前更好的姿態回歸。」除了強化身體素質外，歐拉迪波也利用這段時間強化內在，「一旦我內心更加強大，外在也會跟著變化。」

歐拉迪波在停賽前的最後五場比賽繳出平均18.6分、4.8籃板、3.6助攻的數據，投籃命中率也高達4成71，包括最後一戰面對塞爾蒂克隊時拿下本季新高的27分，可見他的狀況逐漸回升中。