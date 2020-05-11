NBA／「希臘怪物」被盜用 字母哥告侵權求償6000萬

已經將「希臘怪物」註冊商標的公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近日控告盜用他名稱販賣商品的網站「Fan Closet」，並求償200萬美元（約台幣6021萬元）。

25歲的安戴托昆波兼具身高、技巧、爆發性和協調性，身體素質和全能表現獲得「希臘怪物」稱號，去年率公鹿隊闖進東區決賽，自己也獲得年度MVP殊榮，本季幫助球隊打出聯盟最佳戰績。

「希臘怪物」名聲響亮也讓商人動了歪腦筋，網站「Fan Closet」未經授權製作並販賣印有「希臘怪物」商標的手機殼、帽T、嬰兒連身衣以及緊身衣，遭安戴托昆波的代理律師在5月6日控告侵權。

早在3月27日安戴托昆波就寄出警告信函(Cease and Desist Letter)，然而該網站並未配合安戴托昆波，雙方也未達成協議，因此在5月6日控告該網站，並提出求償。

安戴托昆波的律師帕達利（Taso Pardalis）表示，先前已經向該網站提出和解方案避免訴訟，但該網站並未停止販售商品，如果運動員或名人不先保護與自己名稱相關的所有權，就會產生風險。