聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／「希臘怪物」被盜用 字母哥告侵權求償6000萬
已經將「希臘怪物」註冊商標的公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近日控告盜用他名稱販賣商品的網站「Fan Closet」，並求償200萬美元（約台幣6021萬元）。
25歲的安戴托昆波兼具身高、技巧、爆發性和協調性，身體素質和全能表現獲得「希臘怪物」稱號，去年率公鹿隊闖進東區決賽，自己也獲得年度MVP殊榮，本季幫助球隊打出聯盟最佳戰績。
「希臘怪物」名聲響亮也讓商人動了歪腦筋，網站「Fan Closet」未經授權製作並販賣印有「希臘怪物」商標的手機殼、帽T、嬰兒連身衣以及緊身衣，遭安戴托昆波的代理律師在5月6日控告侵權。
早在3月27日安戴托昆波就寄出警告信函(Cease and Desist Letter)，然而該網站並未配合安戴托昆波，雙方也未達成協議，因此在5月6日控告該網站，並提出求償。
安戴托昆波的律師帕達利（Taso Pardalis）表示，先前已經向該網站提出和解方案避免訴訟，但該網站並未停止販售商品，如果運動員或名人不先保護與自己名稱相關的所有權，就會產生風險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言