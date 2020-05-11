NBA／初次會面金正恩 羅德曼：以為被抓入獄

名人堂球星羅德曼（Dennis Rodman）與北韓領導人金正恩擁有多年交情，他近日透露與金正恩會面細節，坦言初次造訪北韓時，不知道金正恩是北韓領導人，還一度以為要被抓入獄。

羅德曼近日上「拳王」泰森（Mike Tyson）隨選廣播節目，暢談2013年首度與金正恩見面的經過。與哈林籃球隊 (Harlem Globetrotters)一同造訪北韓前，羅德曼坦言對北韓一無所悉。

「我以為只要簽簽名或打籃球，但很多人要我多注意。」羅德曼說：「當我受邀一同前往會面金正恩，我還以為要被抓入獄，心想『難道我在美國做了什麼嗎？』」

抵達會場後，羅德曼被安排在前席，2.2萬人對他起立鼓掌，「我還向大家招招手，但後來發現大家是為金正恩拍手。我還問『那人是誰？』他們回我領導人。」

羅德曼表示，金正恩是位籃球迷，兩人話題都是籃球，也共進晚餐、唱卡啦OK。金正恩原先還邀請喬丹（Michael Jordan）前來，但最終沒能成行，同時他更邀請羅德曼下次再訪。

羅德曼生涯五度造訪北韓，最近一次是2018年以「交流大使」身分前往。