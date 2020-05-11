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NBA／感謝抗疫英雄 羅瑞母親節送前線醫生驚喜
暴龍球星羅瑞（Kyle Lowry）在今年母親節不僅感謝他的媽媽，也為對抗新冠肺炎的抗疫英雄帶來驚喜。他以視訊電話致電給死忠粉絲，加拿大出身、於紐約工作的醫師博特萊爾（Leslie Bottrell），感謝一線人員的付出。
安大略出生的博特萊爾是暴龍隊的超級鐵粉，而羅瑞是她最喜愛的球星。美國時間母親節，身為聖約瑟夫醫療中心醫師的她無法與孩子們同樂，取而代之的是臉上滿佈口罩壓痕，持續與病毒對抗，不過羅瑞遠從家鄉捎來祝福。
ESPN特別節目邀請羅瑞在母親節這天致電給博特萊爾，羅瑞表示，能致電給博特萊爾是他的榮幸，「妳在前線上與病毒奮戰，我很榮幸也很高興能打這通電話給妳，感覺我的心跳也加速。」
羅瑞說：「我只想祝妳母親節快樂，並感謝妳了不起的奉獻。」
博特萊爾則是直呼不可思議，大學時期是籃球校隊的她，也談到暴龍隊為加拿大奪下的史上首座總冠軍，「那是加拿大期盼已久的，我們勝利的機會並不多，也隔了一段時間，很高興能夠與暴龍隊分享這座冠軍。」
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