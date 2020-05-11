NBA／休好休滿到下季 傳復賽杜蘭特也不會上陣

體育電視頻道ESPN記者沃納羅斯基今天報導，因2019冠狀病毒疾病疫情中斷的NBA賽季即使能夠重啟，籃網球星杜蘭特也不會在本季復出。

美國職籃NBA布魯克林籃網已經下定決心，要讓4度奪下得分王的杜蘭特（Kevin Durant）好好休養到下季，不會冒險讓他的阿基里斯腱再度受傷。

沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在他的播客（podcast）節目The Woj Pod中說：「杜蘭特不會在今年回到籃網陣中，那是不可能發生的事情…籃網不會讓他上陣」。

本月稍早，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示，如果NBA恢復2019-2020賽季，他不排除讓杜蘭特回到場上。

馬克斯告訴紐西蘭媒體Newshub說：「他比任何人都瞭解他的身體。」

NBA賽季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機，自3月11日暫停至今。

31歲的杜蘭特效力金州勇士時，在2019年總冠軍賽第5戰受傷。他當年7月和籃網簽下4年1.64億美元（約新台幣49.41億元）合約。

10次入選參加明星賽的杜蘭特效力奧克拉荷馬雷霆時期，曾於2013-2014年球季奪得年度最有價值球員（MVP）獎，勇士時期也曾兩度摘下總冠軍賽MVP。