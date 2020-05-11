聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／拚復賽 歐尼爾唱反調
隨著美國各州陸續解除社交禁令，NBA球隊也能重回訓練場，外界認為復賽之日已經不遠，聯盟主席席佛也在與球員代表的電話會議中針對復賽進行討論，但傳奇球星「俠客」歐尼爾卻認為，為了球員健康安全考量，聯盟應直接取消賽季。
歐尼爾接受《紐約時報》電話採訪、明確表達自己對於復賽的擔憂，「我們應直接取消賽季，繼續關注球員及工作人員的健康安全。讓政府盡快弄清楚如何擺脫新冠病毒的糾纏，我討厭聽到『哦，球季回來，我們一定會復賽』這種說法。」
他認為，「今年摘冠的球隊都會被打個星號，將不會得到尊重，若是一支冷門球隊在新的季後賽形式中獲勝該怎麼辦？與其這樣，還是取消球季，先關心身體健康，下一季再回來。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言