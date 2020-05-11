NBA／拚復賽 歐尼爾唱反調

隨著美國各州陸續解除社交禁令，NBA球隊也能重回訓練場，外界認為復賽之日已經不遠，聯盟主席席佛也在與球員代表的電話會議中針對復賽進行討論，但傳奇球星「俠客」歐尼爾卻認為，為了球員健康安全考量，聯盟應直接取消賽季。

歐尼爾接受《紐約時報》電話採訪、明確表達自己對於復賽的擔憂，「我們應直接取消賽季，繼續關注球員及工作人員的健康安全。讓政府盡快弄清楚如何擺脫新冠病毒的糾纏，我討厭聽到『哦，球季回來，我們一定會復賽』這種說法。」

他認為，「今年摘冠的球隊都會被打個星號，將不會得到尊重，若是一支冷門球隊在新的季後賽形式中獲勝該怎麼辦？與其這樣，還是取消球季，先關心身體健康，下一季再回來。」