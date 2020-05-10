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NBA／打架後喬丹先道歉 柯爾：兩人關係反變更好
隨著「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》陸續播出，不少趣事也都再被重提，勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）曾談到與喬丹在訓練中打架的往事，今天再談此事，他透露打架後，喬丹先打電話給他向他致歉，而兩人的關係沒因這次衝突惡化，反倒變得更好。
「那天過後沒多久，他打電話給我跟我道歉。」柯爾接受《ESPN》記者弗里德爾（Nick Friedell）採訪時再度談到1995年時的一次練習，與喬丹大打出手的後續，「奇怪的是，這似乎是我們關係進展的重要一步，從那天起我覺得我們更了解彼此，相處、合作的更好，覺得他更信任我。」
雖然兩人在訓練場上發生肢體衝突，但卻沒讓兩人的關係惡化，柯爾說：「就結果來說是很不錯的，但之後我們也沒再聊過此事，說真的，我甚至沒多想，但這件事被問過很多次，因為這種情況比較特別。」
柯爾表示，在他的職業生涯中，見過不少次隊友在訓練中發生衝突，「我待過的每支球隊裡，都發生或類似事情，儘管大部分的衝突都沒有太多人知道。但現在我還要對著攝影機討論這個，這真的很奇怪，人們就會一直追根究底。」
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