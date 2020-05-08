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NBA／不忍回首揍過喬丹 柯爾：想起來五味雜陳

聯合新聞網 / 綜合報導
柯爾（左）與喬丹（右）有過衝突，坦承現在回想起來心情不免有些複雜。 歐新社
柯爾（左）與喬丹（右）有過衝突，坦承現在回想起來心情不免有些複雜。 歐新社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》將播出第7、8集，接下來的主角輪到勇士教頭柯爾（Steve Kerr），其中最有話題性的便是柯爾跟喬丹兩人大打出手的事件，雖然這件事讓柯爾獲得信任，但他坦承回想起來心情還是很複雜。

針對兩人鬥毆，柯爾坦承只要想起來，心情都很五味雜陳。他表示：「我沒有為此感到特別驕傲。當時大多數球隊裡都會有這種衝突，在練習的時候打成一團。過了這麼久，現在大家要回顧這件事，甚至我要在錄影機前面談這起衝突，感覺很奇怪。」

柯爾也補充：「雖然我不覺得紀錄片裡會放打架的片段，因為不是在98年發生的，但這樣徹底被挖掘，還要大談特談，其實並不有趣」，更不時強調希望這件事只有對內的人知道就好，但准許球隊准許拍攝，而且時隔多年，不免會被大家拿來討論。

為了紀錄片需求，柯爾在採訪時仍一五一十陳述當時狀況。先是喬丹跟自己說了些垃圾話，讓自己十分火大，接著引發全武行。柯爾描述：「喬丹一拳打在我的胸口，我回敬他的右眼一拳，結果我就被傑克森（Phil Jackson）趕出球場了。」

紀錄片

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