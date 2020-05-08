NBA／設定體溫限制 聯盟避免放寬訓練成防疫破口

NBA宣布美國時間5月8日開放球隊訓練，但各隊仍受各州法令限制，開練時間不定，唯金塊、騎士、拓荒者三隊會如期讓球員進球館練習。以防放寬限制成為破口，聯盟今要求各隊人員進入場館之前必須量體溫，且溫度超過華氏99.1度（攝氏約37.3度）者不得入場。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透過消息指出，聯盟已告知各隊，所有人員進入場館前都必須量體溫，體溫超過華氏99.1度就不能進入場館內，而此項政策就包含在重新開放訓練設施的協議內。

Sources: As part of protocols for reopening facilities, the NBA has informed teams that a person whose temperature is greater than or equal to 99.1F is not permitted that day. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2020

由於發燒是大部分感染新冠肺炎的患者會有的症狀，因此為了降低再有球員或聯盟人員染疫的可能，因此將此方案加諸於協議之中，此舉有望避免放寬限制的作法產生不必要的反效果，不只讓工作人員遠離風險，也避免賽是再度延宕。