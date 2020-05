NBA／設定體溫限制 聯盟避免放寬訓練成防疫破口

NBA宣布美國時間5月8日開放球隊訓練,但各隊仍受各州法令限制,開練時間不定,唯金塊、騎士、拓荒者三隊會如期讓球員進球館練習。以防放寬限制成為破口,聯盟今要求各隊人員進入場館之前必須量體溫,且溫度超過華氏99.1度(攝氏約37.3度)者不得入場。

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)透過消息指出,聯盟已告知各隊,所有人員進入場館前都必須量體溫,體溫超過華氏99.1度就不能進入場館內,而此項政策就包含在重新開放訓練設施的協議內。

Sources: As part of protocols for reopening facilities, the NBA has informed teams that a person whose temperature is greater than or equal to 99.1F is not permitted that day.