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NBA／設定體溫限制 聯盟避免放寬訓練成防疫破口

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA將重啟訓練場館，為防止疫情再擴大，凡體溫超過規定者不得入場。 美聯社
NBA將重啟訓練場館，為防止疫情再擴大，凡體溫超過規定者不得入場。 美聯社

NBA宣布美國時間5月8日開放球隊訓練，但各隊仍受各州法令限制，開練時間不定，唯金塊、騎士、拓荒者三隊會如期讓球員進球館練習。以防放寬限制成為破口，聯盟今要求各隊人員進入場館之前必須量體溫，且溫度超過華氏99.1度（攝氏約37.3度）者不得入場。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透過消息指出，聯盟已告知各隊，所有人員進入場館前都必須量體溫，體溫超過華氏99.1度就不能進入場館內，而此項政策就包含在重新開放訓練設施的協議內。

由於發燒是大部分感染新冠肺炎患者會有的症狀，因此為了降低再有球員或聯盟人員染疫的可能，因此將此方案加諸於協議之中，此舉有望避免放寬限制的作法產生不必要的反效果，不只讓工作人員遠離風險，也避免賽是再度延宕。

新冠肺炎 患者 發燒

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