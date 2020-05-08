快訊

羅志祥傳今晚21:45分 自上海低調返台過母親節

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／球員恐有細菌恐慌症 聯盟官員指復賽另一難題

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波的切入固然可怕，不過若復賽後，球員更怕的恐怕是看不見的細菌與病毒。 美聯社
安戴托昆波的切入固然可怕，不過若復賽後，球員更怕的恐怕是看不見的細菌與病毒。 美聯社

NBA近日各球隊將陸續重新開放訓練設施後，距離復賽的時間似乎又更邁近一步，不過聯盟官員也在今天提出，必須注意球員與工作人員在復賽後的心理狀態，尤其是那些細菌恐慌者在這次新冠肺炎疫情中變得更加戰戰兢兢，可能會影響到他們的表現。

NBA在3月11因疫停賽至今已經近兩個月，這段期間人們也因為新冠肺炎疫情的擴散，在生活習慣或是心理上出現巨大改變，這也讓聯盟官員與球團管理階層都相當擔心，在正式復賽後球員的心理狀態會受到影響，尤其是那些過去就對於細菌高度敏感的「細菌恐慌者」，可能會對於他人接觸產生龐大壓力。

其中西區球隊中的一名體能訓練員就表示，在無法確保接觸者的狀態下復工，對於他來說將會形成很龐大的心理壓力，「我只知道自己的狀況，這讓我不想跟其他球員一起工作，我的意思是，有一些年輕人，他們一直對此抱持著不在乎的態度，或是總是覺得別人只是想太多。但我的職業就是與這些人一起工作，在不想違背職業道德的情況下，我也不希望為家人帶來風險。」

事實上早在1991年魔術強森（Magic Johnson）被檢測出罹患愛滋病後，聯盟中就有過關於這方面的討論，甚至有部分球員就直接公開反對魔術強森繼續比賽的立場，包括前爵士球星馬龍（Karl Malone）及騎士後衛普萊斯（Mark Price）。

儘管心理健康狀態過去在NBA一度被視為禁忌話題，不過隨著時代的開放有愈來愈多人能夠接受這樣的觀念，讓球員能夠更正視自己所面臨的心理問題，但這次的新冠肺炎疫情確實已在不少人心中留下陰影，要如何克服球員對於病菌和接觸的恐懼，也是聯盟必須費心的地方。

NBA 魔術 強森

延伸閱讀

NBA／各隊陸續開放球場 麥凱倫：這值得嗎？

NBA／目標續留NBA 貝藍利：不排除回歐洲打球

NBA／復賽近了一步 3隊將重啟訓練場館

相關新聞

楊恩將超越柯瑞？ 三星vs.五星射手檔次大不同

老鷹22歲控球後衛楊恩，NBA第二個賽季就打出場均 29.6分、9.3助攻「超級球星」數據，並入選東區明星隊先發，他的投籃、成就、數據都超越勇士柯瑞，美國NBC電視訪問楊恩，他說雖然很尊敬柯瑞，但自認

失控的零號情報員 亞瑞納斯自毀前程

接下籃球大帝喬丹退休後的球隊核心，從不被看好的二輪選秀出身到獲得年度進步獎，轉而成為球隊第一人，擠身當時聯盟頂級後衛行列的一代狂人。曾幾何時貴為聯盟中著名的得分型控球，球風剽悍狂傲，最後卻自毀前程，他

NBA／各隊陸續開放球場 麥凱倫：這值得嗎？

NBA在本周傳出有三支球隊將重新開放訓練設施後，讓復賽似乎是指日可待，不過包括目前還沒有重新開放訓練設施計畫的達拉斯獨行...

NBA／個人官方推特喊要去勇士 字母哥澄清帳號被駭

由於和柯瑞（Stephen Curry）同屬一家經紀公司，之前賽後聊天畫面還被讀出是在講一同組隊，加上勇士當地媒體也曾都提到球隊未來計畫包含他在內，這也讓安戴托昆波（Giannis Antetokou

NBA／球員恐有細菌恐慌症 聯盟官員指復賽另一難題

NBA近日各球隊將陸續重新開放訓練設施後，距離復賽的時間似乎又更邁近一步，不過聯盟官員也在今天提出，必須注意球員與工作人...

NBA／規劃退役後生活 卡特：盼擁有球隊股權

43歲老飛人卡特（Vince Carter）在今年賽季結束後將正式高掛球鞋，近期他在接受採訪時談到了自己未來的退休計畫。 「我想要從事一些媒體相關工作，跟籃球比賽維持密切的聯繫。我也想繼續幫助其

NBA／替應屆高中生辦另類畢典 詹皇將邀歐巴馬致詞

新冠肺炎疫情影響讓全美陷入居家隔離禁令之中，意謂著應屆高中畢業生沒辦法享受真正畢業典禮，詹姆斯（LeBron James）對此表示自己非常感同身受，特別為此規劃電視節目希望多少彌補此缺憾。 如今

NBA／復賽近了一步 3隊將重啟訓練場館

因新冠肺炎停賽近兩個月的ＮＢＡ，離復賽近了一步，包括騎士、金塊和拓荒者隊都預計在美國時間周五重啟訓練場館，主席席佛與球員工會執行董事羅伯茲也將在同天召開全體球員的電話會議。

NBA／目標續留NBA 貝藍利：不排除回歐洲打球

聖安東尼奧馬刺的老將貝藍利（Marco Belinelli）在今年賽季結束後將成為完全自由球員，近日他在接受採訪時透露，自己的首要目標仍是繼續留在NBA，但也不排除回歐洲打球的可能性。 「我的首

NBA／捐贈超過兩萬份食物 戈貝爾援助猶他兒童

身為聯盟第一位確診新冠肺炎的球員，爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）一度成為千夫所指的討伐對象，甚至還引發球隊內部的緊張和矛盾關係。 不過就在身體完全復原後，戈貝爾也積極投入慈善工作。近日

NBA／悼念黑人慢跑遭槍殺 詹姆斯：開什麼玩笑

今年2月23日，一名25歲的黑人亞伯瑞（Ahmaud Arbery）在喬治亞州的住家附近慢跑時，被兩名白人男子懷疑是小偷，進而被追趕遭到槍殺。這起案件至今仍未有起訴和審判結果，引起巨大非議。 針

NBA／談復賽方案 瑞佛斯：讓分區前10名都具季後賽資格

受到新冠肺炎疫情影響，持續停擺的NBA仍看不見復賽的確切時間點和進行方式。身為奪冠呼聲最高球隊之一的總教練，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）近期在一檔節目中談到了未來復賽的可能方案，他表示他更傾

熱門新聞

NBA／悼念黑人慢跑遭槍殺 詹姆斯：開什麼玩笑

中職／美媒評價聯盟不到2A 老經驗胡金龍有話說

楊恩將超越柯瑞？ 三星vs.五星射手檔次大不同

中職／悍將投手群大崩盤 洪一中領軍對猿隊6連敗

NBA／三兄弟未來將加入紫金軍團？ 老鮑爾又語出驚人

近20年季後賽最難堪投手表現 建仔也是苦主之一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。