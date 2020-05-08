NBA／球員恐有細菌恐慌症 聯盟官員指復賽另一難題

NBA近日各球隊將陸續重新開放訓練設施後，距離復賽的時間似乎又更邁近一步，不過聯盟官員也在今天提出，必須注意球員與工作人員在復賽後的心理狀態，尤其是那些細菌恐慌者在這次新冠肺炎疫情中變得更加戰戰兢兢，可能會影響到他們的表現。

NBA在3月11因疫停賽至今已經近兩個月，這段期間人們也因為新冠肺炎疫情的擴散，在生活習慣或是心理上出現巨大改變，這也讓聯盟官員與球團管理階層都相當擔心，在正式復賽後球員的心理狀態會受到影響，尤其是那些過去就對於細菌高度敏感的「細菌恐慌者」，可能會對於他人接觸產生龐大壓力。

其中西區球隊中的一名體能訓練員就表示，在無法確保接觸者的狀態下復工，對於他來說將會形成很龐大的心理壓力，「我只知道自己的狀況，這讓我不想跟其他球員一起工作，我的意思是，有一些年輕人，他們一直對此抱持著不在乎的態度，或是總是覺得別人只是想太多。但我的職業就是與這些人一起工作，在不想違背職業道德的情況下，我也不希望為家人帶來風險。」

事實上早在1991年魔術強森（Magic Johnson）被檢測出罹患愛滋病後，聯盟中就有過關於這方面的討論，甚至有部分球員就直接公開反對魔術強森繼續比賽的立場，包括前爵士球星馬龍（Karl Malone）及騎士後衛普萊斯（Mark Price）。

儘管心理健康狀態過去在NBA一度被視為禁忌話題，不過隨著時代的開放有愈來愈多人能夠接受這樣的觀念，讓球員能夠更正視自己所面臨的心理問題，但這次的新冠肺炎疫情確實已在不少人心中留下陰影，要如何克服球員對於病菌和接觸的恐懼，也是聯盟必須費心的地方。